Білорусь продовжила спільні військові навчання з Росією – ЗМІ

Навчання на білоруських полігонах тривають безперервно з 29 квітня 2022 року

Учора, 23 березня, Білорусь знову продовжила спільні навчання з Росією ще щонайменше на десять днів. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

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За даними моніторингової групи, на це вказує графік проведення навчань на білоруських полігонах, оскільки, за її інформацією, 25-26 березня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані збройні сили РФ, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський» та «Обуз-Лісновський».

Зазначається, що це чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно тривають із 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 48 тижнів.

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Нагадаємо, що в Міністерстві оборони Білорусі заявили, що сформували новий зенітно-ракетний полк. Він розташований приблизно за 60 км від Рівненської області.

Раніше ЗСУ повідомляли, скільки російських загарбників наразі в Білорусі.