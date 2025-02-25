Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо Путін пропонує США рідкісноземельні метали

Росія перетворилася на поле битви між гравцями за її ж ресурси

Глава Кремля пропонує американцям разом виробляти алюміній у Красноярському краї

Виснажена війною Російська Федерація змушена пропонувати свої ресурси сильнішим геополітичним гравцям в обмін на підтримку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, Кремль розпродує національне багатство, бо всі інші ресурси російський диктатор Володимир Путін уже витратив на війну проти України.

«Замість того, щоб стати мостом між Китаєм і Заходом, Росія перетворилася на поле битви між цими гравцями за її ж ресурси. Заяви Путіна про рідкоземельні метали для США – це зовсім не те, за що воював «русский ванюша», який думав, що воює з НАТО, а по факту помирав за можливість Путіна розпродати Росію Заходу і Китаю», – каже він.

Керівник Центру протидії дезінформації наголосив, що Росія заплатить за цю війну власними ресурсами, оскільки вже втрачає можливість вести тривале протистояння без стратегічних втрат для власного режиму та країни.

Нагадаємо, українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, Європейський Союз запропонував Україні альтернативну угоду про рідкоземельні мінерали.