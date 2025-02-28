Шмигаль назвав подальші кроки після підписання угоди про корисні копалини

За словами прем'єра, договір між Україною та США матиме характер міжнародної угоди

Угода між Україною та Сполученими Штатами про корисні копалини уже готова

Угода про рідкоземельні мінерали визначає рамкові умови для підписання майбутньої домовленості щодо створення інвестиційного фонду для розвитку та відбудови України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Шмигаля, після підписання угоди буде створено відповідну делегацію, яку затвердять рішенням Кабінету міністрів. Вона, своєю чергою, отримає відповідні директиви.

Також уряди України та США напрацьовуватимуть проєкт угоди про створення інвестиційного фонду розвитку і відбудови нашої держави.

Як зазначив глава уряду, договір матиме характер міжнародної угоди. Він затверджуватиметься урядом й ратифікуватиметься Верховною Радою.

Інвестиційний фонд управлятиметься урядами України та США. Київ, своєю чергою, робитиме у фонд внески від надходжень частини ренти, ліцензій, платежів за корисні копалини. Водночас корисні копалини й власність України не передаватиметься Сполученим Штатам й не є внесками в фонд. Доходи, які будуть зароблені від надр, частково йтимуть в наповнення фонду.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин уже готова. Усі деталі узгоджені, і залишається лише підписати документ.

До слова, США планують отримати $20 млрд прибутку від угоди щодо українських рідкісноземельних мінералів.

Раніше представник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф сказав, що США зацікавлені в співпраці з Москвою, оскільки Росія має значні поклади корисних копалин на своїй території.