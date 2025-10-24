Головна Світ Політика
Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном контрабанду фентанілу через Венесуелу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Перше питання, яке я збираюся йому (Сі Цзіньпіню – «Главком») поставити, – це фентаніл
Трамп: Перше питання, яке я збираюся йому (Сі Цзіньпіню – «Главком») поставити, – це фентаніл
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп розповів, що Китай постачає фентаніл у США в обхід митного контролю 

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном планує порушити питання контрабанди фентанілу, який потрапляє до США з Китаю через територію Венесуели. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ американського лідера у Білому домі.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи має Вашингтон докази такої контрабанди, Трамп підтвердив, що Китай дійсно постачає фентаніл у США в обхід митного контролю.

«Але зараз вони платять 20% тариф через фентаніл. Це мільярди та мільярди доларів», – наголосив президент.

Він також нагадав, що з 1 листопада почнуть діяти нові мита проти Китаю – у розмірі 157%. На його думку, це стане надзвичайно складним викликом для Пекіна.

Водночас Трамп підкреслив, що не прагне до ескалації торговельних обмежень і хоче обговорити з Сі Цзіньпіном низку важливих питань.

«У нас є деякі великі питання, наприклад, із фермерами та різними іншими речами. Але перше питання, яке я збираюся йому поставити, – це фентаніл. І якщо замислитись, вони заробляють $100 млн, продаючи фентаніл до нашої країни, а втрачають $100 млрд через 20% тарифу. Тож це погана ділова пропозиція», – зазначив президент США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп наступної середи, 30 жовтня, проведе двосторонню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Переговори між Трампом і Сі Цзіньпіном відбудуться в південнокорейському місті Пусан на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У межах кількаденної азійської поїздки американський президент також відвідає Малайзію та Японію, де заплановано інші двосторонні зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Про це він сказав у коментарі журналістам щодо операцій проти човнів з контрабандними наркотиками.

Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня. «Тепер вони йдуть по суші. І сухопутні маршрути – наступні, якими ми займатимемося», –заявив президент, додавши, що питання може бути винесено на розгляд Сенату та Конгресу.

