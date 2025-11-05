Північна Корея готується до майбутньої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина

Раніше Кім Чен Ин заявляв, що відкритий до переговорів зі США

Востаннє Дональд Трамп бачився з північнокорейським диктатором у 2019 році

Північна Корея готується до можливої зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та американського президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї, яку цитує Bloomberg.

Південнокорейський депутат Лі Сон-квун заявив журналістам, що КНДР зібрала розвіддані про американських чиновників, які за лаштунками займаються дипломатією щодо Північної Кореї. Також міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей порушила питання про те, чи продовжувати запланований візит до Росії після того, як Трамп заявив про готовність зустрітися з Кім Чен Ином.

Востаннє Трамп бачився з північнокорейським диктатором у 2019 році. Водночас під час своєї останньої поїздки до Азії американський лідер наголосив, що є відкритим для нової зустрічі з лідером КНДР.

«Завдяки зростаючій співпраці з Росією та зміцненню зв'язків з Китаєм Північна Корея може прагнути поліпшити відносини зі США. NIS бачить високу ймовірність проведення саміту між Північною Кореєю і США», – сказав журналістам інший депутат, якого проінформувала розвідка Південної Кореї, Пак Сун-вон.

Водночас Кім Чен Ин не виключив можливість зустрічі з Трампом, проте він наполягав, аби Вашингтон та Сеул відмовилися від вимоги денуклеаризації як попередньої умови. Коментуючи військову співпрацю між КНДР та Росією, у розвідці наголосили, що Північній Кореї знадобиться чимало часу, аби досягти повної оперативної готовності своїх гіперзвукових ракет, супутників, спостереження та есмінців. За словами Лі, розвиток підводних систем озброєння теж залишається повільним.

