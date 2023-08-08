Війна за заправки Медведчука. «Нафтогаз» зробив заяву

«Нафтогаз Ойл Трейдинг» закликає АРМА утриматися від незаконних дій і діяти виключно на підставі закону

ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» зазначає, що ефективно та прозоро управляє мережею АЗС Glusco

Рішення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) в односторонньому порядку припинити договір управління мережею АЗС Glusco державною компанією «Нафтогаз Ойл Трейдинг» ставить під загрозу збереження речових доказів у кримінальному провадженні проти Медведчука.

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Про це йдеться в заяві державної компанії.

«Нафтогаз Ойл Трейдинг ефективно та прозоро управляє мережею АЗС Glusco, а дії АРМА щодо припинення договорів управління є неправомірними», – запевнили в Нафтогазі.

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Рішення АРМА про «припинення договорів» відбулося з численними юридичними порушеннями, наполягають в держкомпанії. Такі дії АРМА можуть призвести до значних збитків держави.

«Нафтогаз Ойл Трейдинг» закликає АРМА утриматися від незаконних дій і діяти виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Держкомпанія закликав АРМА скасувати/відкликати листи про односторонню відмову від договорів управління активами (майном) і дозволити ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» надати обґрунтовані письмові пояснення та документи,

«Нафтогаз Ойл Трейдинг» продовжує вважати укладені договори управління майном Glusco чинними та буде виконувати їх до моменту вирішення спірних питань.