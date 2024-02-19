Поблизу Одеси вибухнув автомобіль Української добровольчої армії

Альберт та Наталя Кручиніни госпіталізовані з численними травмами, за їхні життя борються лікарі

У селі Гвардійське в Одеському районі вибухнув автомобіль Української добровольчої армії (УДА), у якому перебували двоє людей. Про це повідомляють Поліція Одеської області та Українська добровольча армія.

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Як повідомила поліція, унаслідок вибуху автівки травмувались жінка з чоловіком. Їх шпиталізували до лікарні з численними травмами.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

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Представники Української добровольчої армії заявили, що підірвали їхнє авто, назвавши це терористичним актом. Там додали, що вибух стався біля одного з військових обʼєктів.

У авто перебували Альберт та Наталя Кручиніни, за життя яких наразі борються лікарі.

Альберт та Наталя Кручиніни, що постраждали внаслідок вибуху авто поблизу Одеси фото: Українська добровольча армія/Facebook

«Командування УДА розцінює зазначений злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 лютого у Чернігові пролунав вибух усередині легкового авто, де перебувало двоє людей.

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Раніше повідомлялося, що у Дніпрі вибухнуло авто з двома людьми. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано 34-річного водія.

До слова, у тимчасово окупованому Бердянську було підірвано автомобіль місцевої колаборантки.