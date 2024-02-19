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Поблизу Одеси вибухнув автомобіль Української добровольчої армії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Поблизу Одеси вибухнув автомобіль Української добровольчої армії
Представники Української добровольчої армії назвали вибух авто терористичним актом
фото: Поліція Одеської області

Альберт та Наталя Кручиніни госпіталізовані з численними травмами, за їхні життя борються лікарі

У селі Гвардійське в Одеському районі вибухнув автомобіль Української добровольчої армії (УДА), у якому перебували двоє людей. Про це повідомляють Поліція Одеської області та Українська добровольча армія.

Як повідомила поліція, унаслідок вибуху автівки травмувались жінка з чоловіком. Їх шпиталізували до лікарні з численними травмами.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Представники Української добровольчої армії заявили, що підірвали їхнє авто, назвавши це терористичним актом. Там додали, що вибух стався біля одного з військових обʼєктів.

У авто перебували Альберт та Наталя Кручиніни, за життя яких наразі борються лікарі. 

Альберт та Наталя Кручиніни, що постраждали внаслідок вибуху авто поблизу Одеси
Альберт та Наталя Кручиніни, що постраждали внаслідок вибуху авто поблизу Одеси
фото: Українська добровольча армія/Facebook

«Командування УДА розцінює зазначений злочин як теpоpиcтичний акт, а пріоритетною версією розглядає діяльність ворожих ДРГ. Підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 лютого у Чернігові пролунав вибух усередині легкового авто, де перебувало двоє людей.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі вибухнуло авто з двома людьми. За попередньою інформацією, стався вибух невідомого предмету, внаслідок чого травмовано 34-річного водія. 

До слова, у тимчасово окупованому Бердянську було підірвано автомобіль місцевої колаборантки. 

Теги: армія автомобіль поліція жінка злочин

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