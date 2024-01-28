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Німецька «подруга Путіна» захотіла переговорів з Росією

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Німецька «подруга Путіна» захотіла переговорів з Росією
Німецька політична діячка Сара Вагенкнехт
фото з відкритих джерел

«Подруга Путіна» закликала Берлін припинити постачання зброї Києву

Лідерка новоствореної політичної сили в Німеччині «Альянс Сари Вагенкнехт – за розум і справедливість» (BSW) Сара Вагенкнехт на з'їзді партії закликала німецький уряд вести переговори з Росією для зупинення війни в Україні. Про це пише DW.

Під час виступу перед 450 членами-засновниками своєї партії в Берліні, Вагенкнехт, яку називають «подругою Путіна» закликала Берлін припинити постачання зброї Києву. На її думку, постачання озброєнь лише затягують війну.

«Ми постачаємо зброю в Україну для перемоги, в яку, на жаль, уже не вірять навіть українські генерали. Цю війну потрібно завершити, і дуже швидко, шляхом переговорів», – наголосила Вагенкнехт.

Вона також звинуватила очільника опозиційних консерваторів Фрідріха Мерца в тому, що він «вимагає передати Україні німецькі крилаті ракети Taurus, якими Зеленський зможе обстрілювати Москву». 

Сара Вагенкнехт – німецька політична діячка, доктор економічних наук, журналістка. Колишня членкиня Лівої партії Німеччини, відома проросійською риторикою.

Зазначимо, 8 січня, Вагенкнехт разом із соратниками оголосила про створення власного політичного проєкту – «Альянсу Сари Вагенкнехт». Альянс уже планує взяти участь у виборах до Європейського парламенту в червні та у земельних виборах у Тюрингії, Саксонії та Бранденбурзі у жовтні цього року.

Нагадаємо, Німеччина може заборонити праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини», яка дотримується проросійських поглядів. 

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Теги: партії Берлін переговори Німеччина

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