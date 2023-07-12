Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чутливе фото: президент Литви поцілував прапор України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чутливе фото: президент Литви поцілував прапор України
Президент Литви Гітанас Науседа притиснув до губ український стяг
фото: Офіс президента

До Литви прапор доставляли з Бахмута бігуни

11 липня у Вільнюсі на саміті НАТО підняли прапор України. Президент Литви Гітанас Науседа прийняв український прапор на головній площі в Литві та притиснув його до губ. Чутливе фото опублікував Офіс президента України.

Чутливе фото: президент Литви поцілував прапор України фото 1
Прапор України майорів над Вільнюсом
Прапор України майорів над Вільнюсом
фото: Офіс президента

Цей прапор підняли у Вільнюсі у підтримку України, як майбутньої країни НАТО. Зазначимо, до Литви прапор доставляли з Бахмута бігуни. Він був знятий два тижні тому з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс» у Бахмуті.

Синьо-жовтий стяг підняли за участю президента України Володимира Зеленського. Він має дірки від ворожих куль. Відтепер символ української незламності майорітиме на центральній площі столиці Литви.

Президент Литви наголосив, що цей прапор символізує ціну свободи та незалежності.

Згодом український стяг перемістять із флагштоку у Валюсі до Національного музею Литви.

Нагадаємо, що президент Зеленський озвучив пріоритети свого візиту на саміт НАТО. Україна очікує гарантій безпеки для України на шляху до НАТО.

Теги: прапор Литва Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Митний департамент застосовує суворіші перевірки для запобігання можливому обходу санкцій та ввезення товарів до Росії
Литовська митниця посилює правила провезення товарів через Росію і Білорусь
21 червня, 01:20
Україна отримає безпілотники Tekever AR3
Україна отримає безпілотники Tekever AR3
17 червня, 19:36
Науседа зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським
В Україну з неоголошеним візитом приїхав президент Литви Науседа
28 червня, 09:44
Захисники підняли український прапор на Курдюмівській дамбі (відео)
Захисники підняли український прапор на Курдюмівській дамбі (відео)
28 червня, 11:22
В Україні загинув доброволець із Литви, який воював у Бахмуті
У боях за Бахмут загинув доброволець із Литви
4 липня, 02:15
За основу дизайну нової форми взяли дизайн виїзної форми клубу сезону-1993/1994
Фанати розкритикували футбольний клуб за кольори форми, яка нагадує прапор РФ
8 липня, 11:50
Найбільший синьо-жовтий прапор постав на краю острова, який «дивиться» на Крим
Звільнення Зміїного: розвідник розповів про спецзавдання від Буданова
2 липня, 16:57
Виступ Зеленського у Вільнюсі планується, попередньо, на 18:00
Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО
Вчора, 16:19
Польща та Німеччина направили до Вільнюсу вертолітні сили спецоперації
Саміт НАТО пройде за 150 км від РФ: країни Альянсу перетворили Вільнюс на фортецю
9 липня, 14:39

Соціум

Помер відомий письменник Мілан Кундера
Помер відомий письменник Мілан Кундера
Чутливе фото: президент Литви поцілував прапор України
Чутливе фото: президент Литви поцілував прапор України
Китайські хакери атакували європейські держустанови
Китайські хакери атакували європейські держустанови
Потрапити до США українцям стане складніше: деталі
Потрапити до США українцям стане складніше: деталі
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
Підрив «Північних потоків»: слідчі виявили нову знахідку
У РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі (фото, відео)
У РФ сталася масштабна пожежа на нафтобазі (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
23K
Кличко розповів, хто може стати новим мером Києва
11K
Що чекає на людей і планету? ООН оновила свої прогнози
8808
У Росії злітав літак, в Україні лунав сигнал тривоги
7313
«Укрзалізниця» призначила нічний рейс на один із найбільш популярних напрямків: розклад
6641
Військовий Маркус влаштував скандал і написав дивний рапорт (фото)

Новини

РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
Вчора, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
Вчора, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Вчора, 12:39
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Вчора, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Вчора, 06:19

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту