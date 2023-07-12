Чутливе фото: президент Литви поцілував прапор України

До Литви прапор доставляли з Бахмута бігуни

11 липня у Вільнюсі на саміті НАТО підняли прапор України. Президент Литви Гітанас Науседа прийняв український прапор на головній площі в Литві та притиснув його до губ. Чутливе фото опублікував Офіс президента України.

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Прапор України майорів над Вільнюсом фото: Офіс президента

Цей прапор підняли у Вільнюсі у підтримку України, як майбутньої країни НАТО. Зазначимо, до Литви прапор доставляли з Бахмута бігуни. Він був знятий два тижні тому з танку 10-ї штурмової бригади «Едельвейс» у Бахмуті.

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Синьо-жовтий стяг підняли за участю президента України Володимира Зеленського. Він має дірки від ворожих куль. Відтепер символ української незламності майорітиме на центральній площі столиці Литви.

Президент Литви наголосив, що цей прапор символізує ціну свободи та незалежності.

Згодом український стяг перемістять із флагштоку у Валюсі до Національного музею Литви.

Нагадаємо, що президент Зеленський озвучив пріоритети свого візиту на саміт НАТО. Україна очікує гарантій безпеки для України на шляху до НАТО.