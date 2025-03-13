Витрати США рекордно зросли, попри плани Трампа економити – FT

Департамент Маска поки не демонструє успіхів

Федеральні витрати США у лютому сягнули рекордної позначки у 603 млрд доларів – хоча адміністрація президента Дональда Трампа заявляла про наміри суттєво скорочувати урядові видатки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Financial Times.

За інформацією видання, новостворений Департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, за перший місяць роботи не зміг забезпечити зниження витрат. Метою було заявлено зекономити понад 100 млрд доларів, натомість загальні видатки зросли на 40 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ефект від ініціативи Маска та роботи його відомства поки взагалі незначний, зауважують експерти. «Економія DOGE настільки мала, що її не можна ідентифікувати в загальних щомісячних витратах», – зазначила економічна аналітикиня Manhattan Institute Джессіка Рідл.

Згідно зі звітом Міністерства фінансів США за лютий, лише кілька категорій витрат дійсно зазнали скорочення. Наприклад, Міністерство освіти зменшило видатки на 6 млрд доларів. Водночас щомісячні видатки на охорону здоров'я підвищилися на 3% (+5 млрд доларів), а витрати на соціальне забезпечення – на 6% (+8 млрд доларів).

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство освіти США скоротило майже половину свого персоналу. Цьому передували заяви президента Дональда Трампа про намір взагалі ліквідувати відомство.

Також стало відомо, що мільярдери, які підтримали президента США Дональда Трампа та були присутні на його інавгурації 20 січня, відтоді доволі швидко втрачають свої статки. Наприклад, Ілон Маск за сім тижнів втратив 148 млрд доларів.