Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера

Трамп та Путін провели пресконференцію

Президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з російським диктатором Володимиром Путіним припустив, що приїде до Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну пресконференцію Путіна та Трампа.

Трамп на пропозицію Путіна провести наступну зустріч у Москві відповів: «Це цікава пропозиція, я отримаю за неї трохи критики, але я бачу, що це можливо».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

Зокрема, російський диктатор Володимир Путін після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що РФ нібито зацікавлена в тому, щоб закінчити війну.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.