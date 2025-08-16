Головна Світ Політика
Зустріч Трампа й Путіна триває майже дві години: чому це має велике значення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: reuters

Зустріч Трампа та Путіна почалася близько 22:30

Переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним тривають вже більше півтори години, і це може мати велике значення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Раніше цього тижня Трамп заявив журналістам, що за кілька хвилин він дізнається, чи дійсно Путін зацікавлений у досягненні миру. Він сказав, що «піде», якщо справи підуть не так, як треба.

«Якщо це буде погана зустріч, вона закінчиться дуже швидко. Якщо це буде хороша зустріч, ми в найближчому майбутньому досягнемо миру», – говорив Трамп.

Представник Білого дому повідомив, що робочий обід з розширеною делегацією ще не розпочався, а це означає, що переговори тривають.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

До слова, російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про те, чи погодиться він на перемир’я, які вони вигукували йому та президенту США Дональду Трампу в аеропорту. На запитання журналістів, чи «припинить він вбивати цивільних», Путін жестом показав, що не чув питання.

Як повідомлялося, літаки президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна є чотиримоторними широкофюзеляжними реактивними.

Зауважимо, поруч із російським диктатором Володимиром Путіним було помічено велику пачку паперів під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Раніше Центр протидії дезінформації зауважував, що Путін збирається показати президенту США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці певні «історичні матеріали».

Теги: путін Дональд Трамп переговори

