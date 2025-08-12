Головна Світ Економіка
Торгове перемир'я США й Китаю. Як відреагували світові ціни на нафту

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Торгове перемир'я США й Китаю. Як відреагували світові ціни на нафту
Нафта подорожчала, а соя подешевшала на тлі торгового перемир'я

У вівторок, 12 серпня, ціни на нафту підвищились після того, як США та Китай продовжили паузу в торговому перемир'ї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Ф'ючерси на сорт нафти Brent коштували 67 доларів за барель, а ціна марки West Texas Intermediate (WTI) склала близько 64 доларів.

«Я очікую, що ціни на нафту залишаться в цьому діапазоні до п'ятниці, але будуть трохи більш вразливими до знижувального тиску», – сказала засновниця аналітичної компанії нафтового ринку Vanda Insights Вандана Гарі.

Відзначено, що загальний обсяг торгів нафтою Brent у понеділок впав до мінімуму з початку. За словами аналітиків, це свідчить про те, що трейдери виявляють обережність у пошуках перспектив.

Також через торгове перемир'я Китаю та США упали ф'ючерси на сою. Зокрема, ціни на соєві боби впали нижче 10 доларів за бушель. На думку трейдерів, продовження торгового перемир'я, ймовірно, зірве укладення великих угод щодо закупівлі зерна між країнами до кінця 2025 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відтермінував запровадження високих тарифів для Китаю ще на 90 днів. Нещодавно американський лідер не виключив зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном до кінця 2025 року за умови, що країни зможуть досягти укладення торгової угоди.

Зі свого боку Пекін відклав запровадження митного тарифу у розмірі 24% на американський імпорт. Китай також відтермінував це на 90 днів, відзначивши, що решта 10% тарифу на товари продовжить стягуватися».

Теги: нафта ціни торгівля Дональд Трамп економіка

