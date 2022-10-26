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Газовий хаб Путіна та Ердогана: експерт назвав причини, чому цей план – нереальний

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Газовий хаб Путіна та Ердогана: експерт назвав причини, чому цей план – нереальний
Туреччина буде підтримувати фантастичні плани Кремля, бо для них це вигідно
фото з відкритих джерел

Росії не варто розраховувати на повернення на газовий ринок Європи через «задні двері» 

Росія хоче збудувати новий газопровід до Туреччини, однак попри гучні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна, їм це не вдасться. Адже для створення справжнього хабу – точки, у якій визначаються ціни на газ для всього регіону чи континенту, політичного бажання і гучних заяв недостатньо. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, пише ZN.ua.

В умовах санкцій побудувати в Туреччину трубу через глибоке і складне Чорне море росіянам просто нічим. Нема в них ані необхідного обладнання, ані технологій.  Крім проблеми з фізичним створенням потужності перекачки в морі (а наявного «Турецького потоку» для будь-яких «великих» ідей точно не вистачить), є ще дві проблеми, пов’язані з трубами: інфраструктура на території Росії та інфраструктура з’єднання газогонів Туреччини (там теж багато питань) і європейських. Наявних потужностей, знову-таки, для «великих» ідей категорично не вистачить. Все це треба будувати, і необхідні будуть дозволи країн ЄС. Отримати їх виявиться складним завданням.

Тож розраховувати на повернення на газовий ринок Європи через «задні двері» московський уряд може тільки у власній пропаганді та гучних заявах.

Водночас турки добре розуміють реальну картину, і викачуватимуть максимум «плюшок» із московського уряду. Туреччина в газі має дуже добре диверсифікований портфель, і реальним фокусом для Ердогана був і залишається власний видобуток на шельфі Чорного моря та «газова самодостатність». 

Як відомо, «Газпром» за пів року у Європі продемонстрував падіння постачання від 40% ринку до 5-6%. 

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним про створення в Туреччині газового хабу. Ердоган заявив, що, за словами Путіна, Європа може постачати газ із хабу в Туреччині.

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Теги: Туреччина росія газ путін ринок інфраструктура

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