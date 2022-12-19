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ЄС готується змінити стелю ціни на газ – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС готується змінити стелю ціни на газ – Bloomberg
фото ілюстративне

План буде обговорюватися міністрами енергетики сьогодні на зустрічі 

 

Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, пропонує компромісний варіант зниження стелі ціни на газ. Зокрема знизити граничну ціну до 188 євро/МВт-год з 275 євро/МВт-год, запропонованими Єврокомісією минулого місяця. Про це  повідомляє Bloomberg.

План буде обговорюватися міністрами енергетики на зустрічі в понеділок, 19 грудня.  Як йдеться в матеріалі, угода про обмеження ціни на газ розблокує широкий пакет заходів, спрямованих на стримування високих цін на енергоносії.

Згідно з останньою редакцією, так званий «коригувальний механізм газового ринку» запрацює, коли місячні і річні контракти на газ в хабі TTF перевищать 188 євро/МВт-год протягом трьох днів. Він також вимагатиме, щоб розрив між ціною природного газу та заздалегідь визначеним кошиком цін на СПГ не перевищував 35 євро. Контракти, що перевищують цю межу, виконувати буде заборонено.  

Виконавчий орган також може негайно призупинити дію механізму, якщо він ставить під загрозу безпеку поставок.

Нагадаємо, на десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну німецька енергетична компанія RWE ініціювала арбітражний розгляд проти російського «Газпрому» через недопоставки газу.

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Теги: Європейський союз ціни газ

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