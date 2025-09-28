Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 42

акета влучила поруч з житловою 9-поверхівкою, внаслідок чого сталася пожежа

28 вересня окупанти двічі вгатили по місту

Внаслідок атаки на Запоріжжя, яку 28 вересня влаштувала Росія, збільшилася кількість постраждалих. В місті уже 42 людини звернулись по допомогу лікарів. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зазначимо, що ввечері 28 вересня над містом вчергове зафіксували активність ворожої тактичної авіації. Влада повідомила про загрозу для Запорізької області.

Нагадаємо, 28 вересня окупанти двічі вгатили по Запоріжжю. Серед постраждалих є діти. Зокрема, троє школярів 11, 12 та 9 років ушпиталені.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про наслідки масованої російської атаки, яка тривала понад 12 годин, назвавши її «звірячими ударами» та «свідомим терором» проти цивільного населення. За словами президента, Росія застосувала майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, включаючи ракети «Кинджал». Вранці атаку продовжили російсько-іранські «Шахеди».

За словами Зеленського, основні напрямки ударів були на Київ та Київську область, Запоріжжя, Хмельниччину, Сумщину та Одещину.