Постпред України в ООН озвучив, де далі чекати російські дрони

Андрій Мельник в ООН: Якщо не зупинити Росію зараз, її дрони можуть дістатися Атлантики

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради безпеки заявив, що дії Росії, зокрема вторгнення її безпілотників у повітряний простір Польщі, створюють загрозу глобальної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на з посиланням на трансляцію на Youtube-каналі ООН.

За словами Мельника, якщо агресивні дії РФ залишаться без реакції, вони не зупиняться на Польщі. Він попередив, що в майбутньому російські дрони чи ракети можуть вразити й інші європейські країни, а «післязавтра щось може випадково перелетіти до Атлантики».

Представник України наголосив, що обов'язком Ради безпеки є запобігти такому сценарію, інакше світ опиниться на межі Третьої світової війни. Він закликав держави-члени ООН запровадити узгоджені санкції, щоб «придушити російську військову машину» та перекрити постачання компонентів для її дронів і ракет.

Нагадаємо, майже 50 країн-членів ООН засудили вторгнення Росії у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький перед початком екстреного засідання Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію на Youtube-каналі ООН.

Босацький повідомив, що під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі. За його словами, вони становили серйозну загрозу для цивільних, інфраструктури та авіації, тому їх нейтралізували.

«Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну територіальна цілісність Польщі та одночасно повітряний простір НАТО та ЄС було порушено в такому безпрецедентному та масовому масштабі», – наголосив Босацький.

Цей інцидент, який стався після попередніх порушень, спонукав Польщу вперше звернутися з проханням про скликання екстреного засідання Радбезу ООН.