Україна домовляється про прямі поставки скрапленого газу зі США

Прямі угоди з американськими виробниками мають знизити залежність України від посередників

«Нафтогаз» проводить переговори з низкою американських виробників щодо прямих контрактів на постачання скрапленого природного газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Близько 10% імпорту газу до України надходить зі США у вигляді скрапленого природного газу, який купується через польську Pkn Orlen. Прямі угоди з виробниками мають допомогти диверсифікувати постачання та знизити залежність від посередників.

«Одним з ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проект ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном Orlen. Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю», – каже очільник «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Нагадаємо, «Нафтогаз» та польська компанія Orlen підписали угоду про постачання Україні додаткових 140 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) зі Сполучених Штатів. Це четвертий контракт, укладений між компаніями у 2025 році. Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свіноуйсьце (Польща) або в Клайпеді (Литва) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з необхідністю імпорту до 6,3 млрд кубометрів природного газу на опалювальний сезон 2025-2026 року через суттєве вичерпання запасів у підземних сховищах.

До слова, «Нафтогаз» пропонує кілька проєктів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США. Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький повідомив, що компанія запропонувала десять проєктів, спрямованих на видобуток і енергоефективність. «Ми хочемо бути серед перших проектів у цій сфері», – каже він.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністерка Юлія Свириденко планує реалізувати три проєкти за рахунок фінансування зі спільних із США фондів до кінця 2026 року.