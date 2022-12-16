РФ купує комплектуючі для своїх дронів за кордоном: хто найбільший постачальник

Посередники у США, Китаї та Росії допомагають Росії обходити обмеження

Компанія-виробник російських безпілотників отримує західні комплектуючі, незважаючи на санкції.

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«Орлан-10», сучасний російський дрон, працює на іноземній мікроелектроніці. Його виробник – компанія «Спеціальний технологічний центр» – знаходиться під санкціями США з 2016 року, тому вона сама не може закуповувати комплектуючі. Але є посередники у США, Китаї та Росії, які допомагають їй обходити обмеження. Це з'ясували у спільному розслідуванні «Важливі історії», Reuters та Британський інститут оборонних досліджень (RUSI).

Так російська компанія «Спеціальний технологічний центр» налагодила мережу зв'язків із закордонними виробниками електроніки.

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Найбільшим постачальником деталей для СТЦ є компанія з Гонконгу Asia Pacific Links Ltd., яка належить росіянину Антону Трофімову. Він зараз проживає у Канаді.

Документи вказують, що товари, які Asia Pacific Links Ltd. постачала до РФ, були виготовлені, зокрема, й технологічними компаніями США. Серед складових – мікросхеми Analog Devices на $1,8 млн, товари Texas Instruments на $641 тисячу і товари Xilinx на $238 тис.