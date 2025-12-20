Головна Країна Події в Україні
Атака на Україну, удар США по ІДІЛ, вибухи у РФ: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: На Сирію чекає світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде викорінено
фото: The White house/Facebook

«Главком» зібрав головні події ночі проти 20 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росія атакувала ракетами та безпілотниками Україну, США розпочали військову операцію проти ІДІЛ на території Сирії, у РФ пролунали вибухи.

Атака на Одещину

Одеський район знову опинився під масованим ударом російських балістичних ракет. Ціллю ворога став об’єкт портової інфраструктури, де внаслідок влучання на стоянці спалахнули вантажівки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За даними Кіпера, атака призвела до значних жертв: загинули семеро людей, ще п’ятнадцятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували для надання медичної допомоги.

РФ вдарила по Миколаєву

У ніч на 20 грудня російські війська завдали ударів по Миколаєву та області, використавши безпілотники, повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Внаслідок ворожої атаки в регіоні зафіксовано масштабні проблеми з електропостачанням.

За інформацією Сєнкевича, світло зникло не лише у самому місті, а й у населених пунктах Миколаївського та Вознесенського районів.

Вибухи у Росії

Вночі 20 грудня безпілотники атакували Брянську область у Росії. Під атаку БпЛА потрапило місто Новозибків у Брянській області.

Ймовірно, було ураження місця, де зберігається зброя - детонує БК.

Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії

Глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про запуск військової операції під назвою «Удар яструба» (Hawk Strike) на території Сирії.

Метою американських сил є повна ліквідація бойовиків ІДІЛ та їхньої інфраструктури. Ці дії стали прямою відповіддю на загибель двох військовослужбовців США та цивільного перекладача в районі Пальміри.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск військової операції «Удар яструба», назвавши її обіцяною відповіддю на загибель американських військовослужбовців та перекладача в Сирії.

За словами американського лідера, він особисто вшанував пам’ять загиблих «патріотів» під час церемонії повернення їхніх тіл на батьківщину. Трамп запевнив, що терористи, відповідальні за ці вбивства, зіткнуться з безпрецедентною силою американської зброї. Він також висловив переконання, що Сирія має шанс на процвітання лише після остаточного знищення ІДІЛ.

У США оприлюднено новий масив файлів Епштейна

Міністерство юстиції США розпочало масштабне розкриття документів, пов’язаних із діяльністю засудженого фінансиста Джеффрі Епштейна. Публікація відбувається на виконання вимог федерального закону, згідно з яким влада зобов’язана надати доступ до матеріалів у встановлений термін. 

За інформацією The Washington Post, загальний обсяг архіву може сягати кількох сотень тисяч сторінок. Оприлюднені матеріали включають раніше засекречені протоколи великого журі, внутрішні звіти правоохоронців, домовленості про імунітет та приватне листування. Значна частина файлів присвячена Гіслейн Максвелл, соратниці Епштейна, яка відбуває термін за торгівлю людьми.

Посол США в НАТО назвав продовження війни безглуздим

Меттью Вітакер, офіційний представник США при НАТО, переконаний, що припинення бойових дій є найбільш вигідним сценарієм як для України, так і для Росії. Своєю думкою дипломат поділився в ефірі телеканалу Fox News..

На думку Вітакера, подальша війна не має сенсу, оскільки вона виснажує ресурси. Зокрема, він зауважив, що Росія витрачає на воєнні дії колосальні суми, які він оцінив як вдвічі більші за будь-які доцільні видатки. Дипломат назвав таку ситуацію марнотратством і підкреслив відсутність логіки у продовженні конфлікту.

