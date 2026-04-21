Ринок недооцінив масштаб кризи нафти через війну в Ірані

Єгор Голівець
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Через перебої в Ормузькій протоці світ уже втратив до мільярда барелів постачання, але ціни цього не відображають

Світові ціни на нафту не відображають реальних масштабів кризи постачання, спричиненої війною в Ірані та обмеженням транзиту через Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Конфлікт на Близькому Сході вже призвів до втрати близько одного мільярда барелів постачання нафти, і ця цифра може зрости до 1,5 мільярда барелів у разі затягування бойових дій.

Головний економіст Trafigura Group Саад Рахім заявив, що ринок наразі не здатен адекватно оцінити масштаб втрат. «Масштаб, здається, такий, що ринок насправді не може його осягнути. Для повернення постачання до нормального рівня знадобиться час, якщо буде укладена мирна угода, тож зараз існує реальний розрив між сприйняттям та реальністю», – зазначив він.

Водночас керівник аналітичного підрозділу Gunvor Group Фредерік Лассер попередив, що у разі продовження війни ще на місяць ринок може зіткнутися з критичним виснаженням запасів.

Ф’ючерси на нафту марки Brent від початку конфлікту демонструють значну волатильність: ціна піднімалася майже до 120 доларів за барель, а згодом знизилася на тлі очікувань можливих переговорів між США та Іраном. Станом на 21 квітня котирування тримаються на рівні близько 95 доларів за барель.

Директорка з досліджень компанії Energy Aspects Амріта Сен вважає, що постачання через Ормузьку протоку можуть не повернутися до довоєнного рівня навіть після завершення бойових дій. За її оцінкою, ринок може втратити близько 450 мільйонів барелів нафтопродуктів, включно з бензином.

Нагадаємо, що Росія у квітні різко скоротила видобуток нафти після серії атак українських дронів по ключових енергетичних об’єктах, що призвело до втрат у сотні тисяч барелів щодоби.

Скорочення видобутку становило від 300 до 400 тисяч барелів на добу порівняно із середніми показниками початку року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел у галузі та власні розрахунки. За оцінками агентства, це може бути найрізкіше місячне падіння видобутку нафти в Росії за останні шість років.

Читайте також

Над Туапсе нависає густий чорний дим після атаки 20 квітня 2026 року
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Вчора, 09:14
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 9 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
9 квiтня, 06:39
Масштабна пожежа внаслідок атаки українських дронів на порт Усть-Луга
Скільки РФ втратила доходів через удари України по нафтових терміналах? Дані FT
6 квiтня, 16:35
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 6 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
6 квiтня, 06:37
Масштабна пожежа внаслідок атаки українських дронів на порт Усть-Луга
Порт Усть-Луга відновив перевалку нафти – Bloomberg
6 квiтня, 00:52
Іран створив ідеальний шторм на ринку нафти
Іран створив ідеальний шторм на ринку нафти
5 квiтня, 21:21
Оголошення у одній із маршруток
Проїзд із Вишгорода до Києва подорожчав: названо нові тарифи (фото)
31 березня, 14:48
Аналітики виділили сім категорій товарів, вартість яких може стати рекордною через погодні аномалії
Сім популярних овочів та фруктів, які стануть розкішшю через аномальну погоду
26 березня, 14:43
На території підприємства, яке є важливою ланкою постачання пального для російських військ, сталася пожежа
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у Башкирії
23 березня, 12:31

Новини

Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47
«Олександрія» розгромно поступилася «Вересу» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Вчора, 11:37

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
