Ринок недооцінив масштаб кризи нафти через війну в Ірані

Через перебої в Ормузькій протоці світ уже втратив до мільярда барелів постачання, але ціни цього не відображають

Світові ціни на нафту не відображають реальних масштабів кризи постачання, спричиненої війною в Ірані та обмеженням транзиту через Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Конфлікт на Близькому Сході вже призвів до втрати близько одного мільярда барелів постачання нафти, і ця цифра може зрости до 1,5 мільярда барелів у разі затягування бойових дій.

Головний економіст Trafigura Group Саад Рахім заявив, що ринок наразі не здатен адекватно оцінити масштаб втрат. «Масштаб, здається, такий, що ринок насправді не може його осягнути. Для повернення постачання до нормального рівня знадобиться час, якщо буде укладена мирна угода, тож зараз існує реальний розрив між сприйняттям та реальністю», – зазначив він.

Водночас керівник аналітичного підрозділу Gunvor Group Фредерік Лассер попередив, що у разі продовження війни ще на місяць ринок може зіткнутися з критичним виснаженням запасів.

Ф’ючерси на нафту марки Brent від початку конфлікту демонструють значну волатильність: ціна піднімалася майже до 120 доларів за барель, а згодом знизилася на тлі очікувань можливих переговорів між США та Іраном. Станом на 21 квітня котирування тримаються на рівні близько 95 доларів за барель.

Директорка з досліджень компанії Energy Aspects Амріта Сен вважає, що постачання через Ормузьку протоку можуть не повернутися до довоєнного рівня навіть після завершення бойових дій. За її оцінкою, ринок може втратити близько 450 мільйонів барелів нафтопродуктів, включно з бензином.

Нагадаємо, що Росія у квітні різко скоротила видобуток нафти після серії атак українських дронів по ключових енергетичних об’єктах, що призвело до втрат у сотні тисяч барелів щодоби.

Скорочення видобутку становило від 300 до 400 тисяч барелів на добу порівняно із середніми показниками початку року. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ять джерел у галузі та власні розрахунки. За оцінками агентства, це може бути найрізкіше місячне падіння видобутку нафти в Росії за останні шість років.