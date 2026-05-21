США прагнуть збільшити експорт енергоносіїв до Індії

glavcom.ua
Індія відкрита до купівлі американської енергоносіїв
Наразі Індія бореться з енергетичною кризою, спричиненою війною проти Ірану, яка призвела до скорочення поставок та зростання цін на нафту марки Brent

Адміністрація Дональда Трампа має намір наростити експорт американських енергоносіїв до Індії. Про це напередодні багатоденного візиту держсекретаря Марко Рубіо до Нью-Делі заявив посол США Серхіо Гор, повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За його словами, індійська сторона демонструє відкритість до диверсифікації джерел постачання. Наразі Індія бореться з гострою енергетичною кризою, яка виникла через розпочату наприкінці лютого війну США та Ізраїлю проти Ірану, оскільки Тегеран фактично заблокував Ормузьку протоку. Це призвело до скорочення світових постачань та зростання цін на нафту марки Brent на понад 50%.

Посол Гор поклав відповідальність за закриття протоки виключно на Іран, додавши, що Міністерство фінансів США вже дозволило Нью-Делі купувати російську нафту для компенсації дефіциту, викликаного війною на Близькому Сході. До початку конфлікту Індія імпортувала через Ормузьку протоку близько 90% зрідженого нафтового газу для побутових потреб.

За інформацією Державного департаменту, чотириденний візит Марко Рубіо розпочнеться в суботу й охопить Нью-Делі, Колкату, Агру та Джайпур. Головними темами перемовин стануть енергетична безпека, торгівля та оборонна співпраця. Окрім зустрічей з індійськими колегами, Рубіо проведе переговори з партнерами по групі «Квад» (США, Індія, Японія, Австралія). Очікується, що під час саміту сторони оголосять про нові кроки у сфері технологічного обміну та збільшення продажу американського озброєння з метою стримування впливу Китаю в Азії.

Дипломатичні зусилля також спрямовані на врегулювання минулорічної напруженості у відносинах, яка виникла після запровадження Трампом 25% мит на індійські товари через закупівлю нафти у РФ. Наразі американський посол запевнив, що юридичне формулювання проміжної торговельної угоди про зниження тарифів перебуває на фінальній стадії та буде підписане найближчим часом, а індійський бізнес уже оголосив про інвестиції в розмірі $20,5 млрд у фармацевтичний сектор США.

Раніше повідомлялося, що Індія зверталася до США з проханням продовжити спеціальний дозвіл на імпорт російської нафти, термін дії якого завершується 16 травня. 

За інформацією джерел агентства, Нью-Делі просить Вашингтон продовжити виняток із санкційного режиму, який дозволяє Індії закуповувати російську нафту.

