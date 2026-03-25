Росія почала продавати нафту дорожче навіть Індії: що сталося

Єгор Голівець
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Через війну на Близькому Сході та послаблення санкцій США попит різко зріс

Росія почала продавати свою нафту дорожче, ніж раніше, і навіть отримує вищу ціну в Індії – одному з головних покупців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Йдеться про нафту марки Urals, яка вперше з 2022 року продається без знижки, а навпаки – дорожче за еталонну марку Brent. За даними видання, ціна Urals на західному узбережжі Індії піднялася до $121,65 за барель. Це значно більше, ніж раніше, коли Росія продавала нафту дешевше, щоб обійти санкції та зберегти покупців.

Причина: ситуація на світовому ринку. Через війну на Близькому Сході нафти стало менше, і ціни різко зросли. Крім того, США дозволили купувати російську нафту, яка зберігається у танкерах у морі, без ризику потрапити під санкції.

Після цього великі компанії в Індії знову почали активно купувати нафту з Росії. Зокрема, Indian Oil і Reliance вже придбали десятки мільйонів барелів.

На цьому тлі доходи Росії від нафти різко зросли. Зараз ціна Urals значно перевищує рівень у $59 за барель, закладений у російському бюджеті. Навіть нафта, яка ще не відвантажена з портів, подорожчала до майже $90. Водночас, попри зростання доходів, російська влада планує скорочувати витрати, щоб зменшити дефіцит бюджету.

Ще 24 березня «Главком» повідомляв, що доходи Росії від продажу нафти вже повернулися до рівня березня 2022 року. За даними видання, середньодобовий дохід Москви від експорту сировини у березні зріс удвічі: зі $135 млн до $270 млн.

Після запровадження санкцій Росія була змушена продавати нафту зі значними знижками, зокрема Індії та Китаю. Однак останні події на світовому ринку тимчасово змінили ситуацію і дозволили Кремлю знову нарощувати доходи від експорту.

