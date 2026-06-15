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Паливний колапс у Росії. НПЗ офіційно переходять на сурогат

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Паливний колапс у Росії. НПЗ офіційно переходять на сурогат
На російських АЗС дефіцит пального через атаки ЗСУ на нафтопереробні об'єкти
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Частина НПЗ може випускати бензин і дизельне паливо, які формально належать до класу «Євро-5»

Російська влада дозволила окремим нафтопереробним заводам постачати на внутрішній ринок бензин і дизельне паливо зі значно вищим вмістом сірки, ніж передбачають чинні екологічні стандарти. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант» із посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними співрозмовників видання, відповідне рішення уряд РФ ухвалив ще восени 2025 року, а в травні 2026-го продовжив його дію на невизначений термін. Контроль за виконанням постанови покладено на Міністерство енергетики Росії.

Згідно з новими правилами, частина НПЗ може випускати бензин і дизельне паливо, які формально належать до класу «Євро-5», але за окремими показниками відповідають нижчому стандарту «Євро-3». Зокрема, допустимий вміст сірки в бензині збільшили до 150 мг на кілограм, а в дизельному паливі – до 350 мг. Для стандарту «Євро-5» максимальний показник становить лише 10 мг.

Як зазначають експерти, влада вдалася до такого кроку, щоб знизити ризик нестачі пального на внутрішньому ринку.

На тлі регулярних атак українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах та проблем із паливною інфраструктурою російська влада вже неодноразово вдавалася до тимчасового пом'якшення технічних і екологічних вимог для підтримки стабільного постачання пального.

Раніше стало відомо, що російська влада запровадила тимчасову заборону на експорт авіаційного керосину. Обмеження набули чинності 1 червня і діятимуть до 30 листопада 2026 року. Відповідне рішення ухвалив уряд РФ. Москва заявляє, що заборона необхідна для «забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку». 

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Теги: нафта експорт бензин пальне росіяни обмеження

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