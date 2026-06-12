Свириденко підтвердила домовленість з МВФ на $690 млн для України

Загальний обсяг чотирирічної програми EFF становить 8,1 млрд доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні експертів щодо чергового перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, пише «Главком».

Угода ще має бути затверджена Виконавчою радою директорів МВФ найближчими тижнями. Після цього Україна зможе отримати наступний транш у розмірі 690 млн доларів.

Свириденко наголосила, що всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі станом на кінець березня були виконані. Також сторони погодили оновлений графік реалізації вже узгоджених реформ. «Заходи в межах програми допомагають підтримувати стійкість фінансової системи України попри війну», – зазначила вона.

Загальний обсяг чотирирічної програми EFF становить 8,1 млрд доларів. Із цієї суми до державного бюджету України вже надійшло близько 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляв, що МВФ і Україна досягли попередньої угоди, яка відкриває шлях до виділення майже 700 млн доларів. За даними агентства, фонд погодився надати Києву додатковий час для ухвалення законодавства щодо оподаткування міжнародних посилок, яке було одним із пунктів програми співпраці.



