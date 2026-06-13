Обмеження на продаж пального дісталися Москви та Петербурга

Ліміти ввели АЗС «Татнафта», «Роснафта» та «Лукойл»

Найбільші мережі АЗС у Москві почали обмежувати продаж палива. На АЗС «Татнафти» діють обмеження до 20 літрів на бензин АІ-92 та АІ-95, а також до 40 літрів на дизельне паливо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви російських пропагандистів.

За словами співробітників російських АЗС, ліміт на продаж палива в одні руки було запроваджено 12 червня. Того ж дня аналогічні обмеження запровадили і на АЗС «Татнафти» у Санкт-Петербурзі.

На заправках «Роснафти» в Москві діє загальний ліміт – до 90 літрів в бак або каністру, на АЗС «Лукойл» продають не більше 100 літрів бензину або дизеля в одному чеку.

⛽️Паливна криза дісталася і до Москви, Санкт-Петербурга та Казані, там ввели ліміти на АЗС



Наслідки регулярних ударів українських дронів по російських НПЗ та паливній інфраструктурі призвели до дефіциту пального на внутрішньому ринку РФ.



Росіяни вже жаліються, що на АЗС… pic.twitter.com/7FJ8GDsmgF — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2026

2 червня обмеження на продаж автомобільного палива ввела мережу автозаправних станцій ОРТК, представлена ​​переважно в Московській області. У «Роснафті» та «Татнафті» тоді говорили, що загального ліміту немає, але залежно від ситуації обмеження можуть запроваджуватися на окремих АЗС. У «Лукойлі» повідомляли, що продаж бензину обмежений 100 літрами, на дизель на той момент лімітів не було.

Як писав «Главком», масштабний дефіцит автомобільного пального, який раніше охопив тимчасово окупований Кримський півострів, почав стрімко поширюватися і на південні регіони Російської Федерації. Зокрема, про гостру нестачу бензину та дизельного пального на заправках масово повідомляють мешканці Краснодарського краю та Ростовської області Росії.

До слова, на території тимчасово окупованого Криму посилюються ознаки економічної кризи, що призвело до активізації нелегального бізнесу. Зокрема, у Сімферополі, Ялті та інших населених пунктах півострова через інтернет-платформи оголошень почали масово пропонувати адресну доставку автомобільного пального. Скориставшись штучним браком нафтопродуктів, нелегальні торговці встановили спекулятивну вартість: літр бензину марки АІ-95 на чорному ринку коштує вже до 160 рублів.

Тим часом масштабний дефіцит нафтопродуктів у Росії докотився і до цивільної авіації. У низці великих регіональних аеропортів країни-агресорки почали офіційно діяти жорсткі обмеження на заправку повітряних суден.