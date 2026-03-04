Головна Світ Економіка
Сійярто приїхав до Путіна домовлятися про нафту і газ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Сійярто в Москві говорить про енергетичну безпеку Угорщини
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Угорщини прибув до Москви, щоб переконатися, що країна продовжить отримувати нафту і газ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у середу, 4 березня 2026 року, прибув із терміновим візитом до столиці РФ. Головна мета поїздки – отримання гарантій того, що Росія продовжить стабільно постачати енергоносії до Угорщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис речника угорського уряду у соцмережі Х.

«Глава МЗС Петер Сійярто сьогодні перебуває в Москві для переговорів щодо енергетичної безпеки Угорщини з метою забезпечити, щоб країна продовжувала отримувати необхідні їй нафту та природний газ, незважаючи на світову кризу, і за незмінними цінами», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що очільник угорського зовнішньополітичного відомства знову скаржиться на Україну. Мовляв, та заблокувала транзит нафти трубопроводом «Дружба». Ситуація на паливному ринку країни ускладнюється ще й тим, що Хорватія оскаржує право Угорщини купувати російську нафту морським шляхом, а закриття Ормузької протоки на тлі війни з Іраном порушило глобальні енергетичні поставки.

«У цій ситуації я перебуваю в Москві, щоб забезпечити, що нафта і природний газ, необхідні для енергетичної безпеки Угорщини, залишаться доступними навіть під час кризи, і отримати гарантії, що Росія буде поставляти ці ресурси до Угорщини за незмінними цінами», – цитує речник слова Сійярто.

Нагадаємо, прем’єри Угорщини та Словаччини оголосили про створення спільної комісії для вивчення ситуації з нафтопроводом «Дружба» та звернулися до президента України. За словами Орбана, ця новостворена комісія має виїхати на місце і перевірити реальний стан нафтогону та з’ясує причини зупинки транзиту.  Орбан також закликав Зеленського дозволити членам комісії в’їхати на територію України та забезпечити належні умови для проведення перевірки. 

Теги: Сійярто путін нафта газ

