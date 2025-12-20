Росія вміло використовує Конвенцію ООН з морського права, яка гарантує свободу судноплавства

Росія використовує свої нафтові танкери «тіньового флоту» не лише для обходу санкцій, а й для розвідки та саботажу на морських комунікаціях НАТО. Журналіст Адріан Бломфельд у матеріалі для The Telegraph зазначає, що європейські країни демонструють нерішучість, посилаючись на обмеження міжнародного права, поки Кремль перетворює ці правила на зброю, передає «Главком».

Яскравим прикладом став інцидент із танкером Eagle S, який минулого року пошкодив підводні кабелі в Балтійському морі. Попри докази провини, суд у Гельсінкі відмовився карати екіпаж. Юридична колізія полягає в тому, що диверсія сталася в економічній зоні, а не в територіальних водах Фінляндії. Згідно з морським правом, судити моряків має країна прапора – Острови Кука, які фактично не мають жодного впливу на ситуацію та не зацікавлені в розслідуванні.

Росія вміло використовує застарілу Конвенцію ООН з морського права, яка гарантує свободу судноплавства. Це дозволяє диверсійним суднам ігнорувати вимоги прибережних держав. Експерти попереджають, що безкарність Eagle S заохочує Москву до нових атак на критично важливі підводні об'єкти.

Захід міг би тиснути на країни, що надають «зручні прапори» росіянам, або заблокувати прохід аварійних танкерів через Данські протоки, посилаючись на екологічні ризики. Бломфельд резюмує, що Європа опинилася перед складним вибором: або продовжувати дотримуватися законів «мирного часу», або оперативно змінювати правила гри, поки Росія остаточно не зруйнувала безпеку на морі.

Раніше повідомлялося, що осійські спецслужби та військові використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій.

Механізм проникнення створений Москвою після початку повномасштабного вторгнення, налічує сотні суден. Хоча більшість екіпажів складаються з іноземців, в останні місяці перед виходом з портів Чорного та Балтійського морів до списків почали додавати російських громадян.

Як відомо, Рада Європейського Союзу ввела нові санкції проти понад 40 російських суден, які входять до складу російського «тіньового флоту» нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів Росії від енергоносіїв.

У четвер, 18 грудня, ще 41 судно було додане до переліку суден, на які поширюється заборона на доступ до портів, а також – на надання широкого спектру послуг, пов’язаних з морським транспортом.