Головна Світ Політика
search button user button menu button

Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
фото: Армія Inform

Росія вміло використовує Конвенцію ООН з морського права, яка гарантує свободу судноплавства

Росія використовує свої нафтові танкери «тіньового флоту» не лише для обходу санкцій, а й для розвідки та саботажу на морських комунікаціях НАТО. Журналіст Адріан Бломфельд у матеріалі для The Telegraph зазначає, що європейські країни демонструють нерішучість, посилаючись на обмеження міжнародного права, поки Кремль перетворює ці правила на зброю, передає «Главком».

Яскравим прикладом став інцидент із танкером Eagle S, який минулого року пошкодив підводні кабелі в Балтійському морі. Попри докази провини, суд у Гельсінкі відмовився карати екіпаж. Юридична колізія полягає в тому, що диверсія сталася в економічній зоні, а не в територіальних водах Фінляндії. Згідно з морським правом, судити моряків має країна прапора – Острови Кука, які фактично не мають жодного впливу на ситуацію та не зацікавлені в розслідуванні.

Росія вміло використовує застарілу Конвенцію ООН з морського права, яка гарантує свободу судноплавства. Це дозволяє диверсійним суднам ігнорувати вимоги прибережних держав. Експерти попереджають, що безкарність Eagle S заохочує Москву до нових атак на критично важливі підводні об'єкти.

Захід міг би тиснути на країни, що надають «зручні прапори» росіянам, або заблокувати прохід аварійних танкерів через Данські протоки, посилаючись на екологічні ризики. Бломфельд резюмує, що Європа опинилася перед складним вибором: або продовжувати дотримуватися законів «мирного часу», або оперативно змінювати правила гри, поки Росія остаточно не зруйнувала безпеку на морі.

Раніше повідомлялося, що осійські спецслужби та військові використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій.

Механізм проникнення створений Москвою після початку повномасштабного вторгнення, налічує сотні суден. Хоча більшість екіпажів складаються з іноземців, в останні місяці перед виходом з портів Чорного та Балтійського морів до списків почали додавати російських громадян.

Як відомо, Рада Європейського Союзу ввела нові санкції проти понад 40 російських суден, які входять до складу російського «тіньового флоту» нафтових танкерів і сприяють збільшенню доходів Росії від енергоносіїв. 

У четвер, 18 грудня, ще 41 судно було додане до переліку суден, на які поширюється заборона на доступ до портів, а також – на надання широкого спектру послуг, пов’язаних з морським транспортом. 

Теги: флот РФ Європа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччина готується повернути Росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35
Туреччина готується повернути Росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35
18 грудня, 04:59
Унаслідок українських ударів зафіксовано пожежу в районі цілі
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Краснодарському краї та нафтобази у Ростовській області
17 грудня, 10:39
Лукашенко повторив улюблену тезу американського лідера про те, що якби Трамп був президентом, війни не було б
Лукашенко прокоментував роль Трампа у закінченні російсько-української війни
17 грудня, 01:53
За останні тижні Україна підірвала п'ять танкерів, які перевозили російську нафту
Трамп схвалив удари України по «тіньовому флоту» РФ – The Atlantic
12 грудня, 16:45
Рютте підкреслив, що багато союзників Альянсу не усвідомлюють повної серйозності загрози з боку Росії в Європі
Росія повернула війну до Європи – генсек НАТО
12 грудня, 01:25
На танкері Kairos стався вибух і спалахнула пожежа
Морські дрони Sea Baby уразили два підсанкційні танкери «тіньового флоту» РФ
29 листопада, 13:35
Пєсков зробив заяву про переговори
США передали РФ мирний план, узгоджений з Україною
28 листопада, 10:59
Тільки Китай може зрушити РФ у питаннях миру з Україною
Зрушити питання миру може лише одна країна – Китай
25 листопада, 19:33
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч
21 листопада, 05:48

Політика

Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
Трамп пообіцяв жорстку відплату ІДІЛ за вбивство американців
Трамп пообіцяв жорстку відплату ІДІЛ за вбивство американців
США розпочали військову операцію проти ІДІЛ у Сирії
США розпочали військову операцію проти ІДІЛ у Сирії
Умєров: У США завершено зустріч з американськими та європейськими партнерами
Умєров: У США завершено зустріч з американськими та європейськими партнерами
Посол США в НАТО назвав продовження війни «абсолютно безглуздим» для України та РФ
Посол США в НАТО назвав продовження війни «абсолютно безглуздим» для України та РФ

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua