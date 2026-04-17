Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ розгорнула три таємні бази: призначення об’єктів невідоме

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бази були розгорнуті саме на об'єктах Міноборони РФ
колаж: glavcom.ua

Аналітик H.I. Sutton заявив, що з 2022 року росіяни розгорнули однотипні військові бази невідомого призначення одразу у трьох локаціях – в окупованому Криму, на Ладозькому озері та на узбережжі Білого моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що в усіх випадках об’єкти з’явилися на територіях Міноборони РФ. Зокрема, в Криму базу облаштували на місці колишнього складу ядерного озброєння «Центральна база зберігання №712» («Феодосія-13») поблизу Краснокам’янки, приблизно за 10 км від Судака.

Підготовка майданчика розпочалася у жовтні 2022 року, а вже в листопаді там встановили перший надувний ангар. За наявною інформацією, об’єкт ввели в експлуатацію у липні 2024 року. Наразі на території розміщені три надувні аркові ангари, комплекс синіх морських контейнерів, з’єднаних товстими кабелями або трубами, а також менший обвалований контейнер.

Аналогічний типовий об'єкт помічений у 50 км від Санкт-Петербурга не далеко від берега Ладозького озера. Окрім аналогічних ангарів він включає один обвалований бетонний майданчик та ще три у 300 м від основного комплексу споруд.

Цей об’єкт розмістили на території покинутого танкового полігону «Нясино» ще з часів СРСР. Майданчик під нього розчистили у серпні 2022 року, а вже в жовтні звели перший ангар. Таким чином, будівництво бази на Ладозькому озері відбувалося паралельно з кримським об’єктом.

Третю аналогічну базу розгорнули на полігоні «Ненокса» в Архангельській області на узбережжі Білого моря – саме там випробовують ракету з ядерним двигуном «Буревестник», одна з яких вибухнула у 2019 році. Роботи на цьому об’єкті почалися пізніше – у липні 2023 року, а завершилися у вересні того ж року.

Стверджується, що всі три об'єкти мають свій периметр охорони з двох рядів паркану. Також комплекси мають потужний захист від блискавок. Водночас на супутникових знімках не помічена активність обслуговуючого персоналу, відсутні підсобні приміщення. Також майданчики не мають характерної для складських об'єктів логістичної інфраструктури.

Раніше у Росії стався великий витік даних про секретні ядерні об'єкти, в результаті якого у відкритому доступі опинилися 2 млн. документів, включаючи повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний.

Теги: росія війна Крим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua