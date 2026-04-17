РФ розгорнула три таємні бази: призначення об’єктів невідоме

Усі три об'єкти мають свій периметр охорони з двох рядів паркану

Аналітик H.I. Sutton заявив, що з 2022 року росіяни розгорнули однотипні військові бази невідомого призначення одразу у трьох локаціях – в окупованому Криму, на Ладозькому озері та на узбережжі Білого моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Зазначається, що в усіх випадках об’єкти з’явилися на територіях Міноборони РФ. Зокрема, в Криму базу облаштували на місці колишнього складу ядерного озброєння «Центральна база зберігання №712» («Феодосія-13») поблизу Краснокам’янки, приблизно за 10 км від Судака.

Підготовка майданчика розпочалася у жовтні 2022 року, а вже в листопаді там встановили перший надувний ангар. За наявною інформацією, об’єкт ввели в експлуатацію у липні 2024 року. Наразі на території розміщені три надувні аркові ангари, комплекс синіх морських контейнерів, з’єднаних товстими кабелями або трубами, а також менший обвалований контейнер.

Аналогічний типовий об'єкт помічений у 50 км від Санкт-Петербурга не далеко від берега Ладозького озера. Окрім аналогічних ангарів він включає один обвалований бетонний майданчик та ще три у 300 м від основного комплексу споруд.

Цей об’єкт розмістили на території покинутого танкового полігону «Нясино» ще з часів СРСР. Майданчик під нього розчистили у серпні 2022 року, а вже в жовтні звели перший ангар. Таким чином, будівництво бази на Ладозькому озері відбувалося паралельно з кримським об’єктом.

Третю аналогічну базу розгорнули на полігоні «Ненокса» в Архангельській області на узбережжі Білого моря – саме там випробовують ракету з ядерним двигуном «Буревестник», одна з яких вибухнула у 2019 році. Роботи на цьому об’єкті почалися пізніше – у липні 2023 року, а завершилися у вересні того ж року.

Стверджується, що всі три об'єкти мають свій периметр охорони з двох рядів паркану. Також комплекси мають потужний захист від блискавок. Водночас на супутникових знімках не помічена активність обслуговуючого персоналу, відсутні підсобні приміщення. Також майданчики не мають характерної для складських об'єктів логістичної інфраструктури.

Раніше у Росії стався великий витік даних про секретні ядерні об'єкти, в результаті якого у відкритому доступі опинилися 2 млн. документів, включаючи повні схеми однієї з баз ракетних військ стратегічного призначення у місті Ясний.