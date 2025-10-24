Головна Світ Політика
Нові заяви Трампа, Росія готується до санкцій: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп відповів Путіну, який назвав санкції США неефективними
фото: The White house/Facebook

«Главком» зібрав головні події ночі проти 24 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви щодо санкцій проти РФ, боротьби з наркотиками, які йдуть з Венесуели, розповів, про що говоритиме з китайський лідером на майбутній зустрічі. 

Трамп відповів Путіну щодо санкцій

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що санкції Сполучених Штатів не впливають на економіку Росії.

У розмові з журналістами Трамп зазначив, що не заперечує таку впевненість Путіна, але поставив під сумнів її довгостроковість.

«Добре, я радий, що він так вважає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Гаразд, подивимося, подивимося, як усе це спрацює», – сказав Трамп.

США проведуть наземні операції проти наркокартелів

Президент США Дональд Трамп заявив, що після виведення морських маршрутів наркоторгівлі під контроль американські сили можуть перейти до наступного етапу – боротьби із наркотрафіком на суходолі, зокрема у Венесуелі. Про це він сказав у коментарі журналістам щодо операцій проти човнів з контрабандними наркотиками.

Трамп підкреслив, що за останній рік обсяг наркотиків, які надходили морем, знизився до менше ніж 5% від попереднього рівня. «Тепер вони йдуть по суші. І сухопутні маршрути – наступні, якими ми займатимемося», –заявив президент, додавши, що питання може бути винесено на розгляд Сенату та Конгресу.

Трамп помилував засновника криптобіржі Binance

Президент США Дональд Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, який раніше був засуджений за порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей.

Як зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, Трамп скористався своїми конституційними повноваженнями, «помилувавши Чжао, який зазнав переслідувань з боку адміністрації Байдена в межах її війни з криптовалютами».

Росія готується до санкцій

Росія очікує проблем для державного бюджету через нові американські санкції проти двох провідних нафтових компаній, але розробляє плани для пом’якшення удару. 

За словами одного з анонімних російських чиновників, бюджетні втрати неминучі, проте РФ спробує компенсувати їх розгортанням власної мережі нафтотрейдерів і «тіньового флоту» для обходу обмежень. Інший співрозмовник видання зазначив, що в уряду є близько місяця на підготовку до повного набуття чинності санкцій, і Кремль використає цей час для адаптації, він також не виключив можливості перегляду позиції США в майбутньому.

Трамп хоче обговорити з Сі Цзіньпіном контрабанду фентанілу

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном планує порушити питання контрабанди фентанілу, який потрапляє до США з Китаю через територію Венесуели. 

Відповідаючи на запитання журналістів, чи має Вашингтон докази такої контрабанди, Трамп підтвердив, що Китай дійсно постачає фентаніл у США в обхід митного контролю.«Але зараз вони платять 20% тариф через фентаніл. Це мільярди та мільярди доларів», – наголосив президент.

Він також нагадав, що з 1 листопада почнуть діяти нові мита проти Китаю – у розмірі 157%. На його думку, це стане надзвичайно складним викликом для Пекіна.

ЄС підтвердив підтримку України у 2026-2027 роках

Саміт Європейської ради, що відбувся 23 жовтня у Брюсселі, підтвердив готовність Європейського Союзу продовжувати фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний документ схвалили 26 із 27 держав-членів ЄС, утрималася лише Угорщина. П

З остаточного тексту рішення прибрали пункт про використання заморожених російських активів на користь України. У попередньому варіанті Єврокомісія мала представити план поступового використання цих коштів відповідно до законодавства ЄС. У підсумковій редакції залишилося лише формулювання, що активи Росії залишатимуться замороженими, доки Москва не припинить війну проти України та не відшкодує завданих збитків.

Теги: США Дональд Трамп санкції росія

