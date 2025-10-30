«Лукойл» знайшов покупця для своїх міжнародних активів

Міжнародні активи російського нафтового гіганта планує придбати компанія, яку заснував олігарх з оточення Путіна

Російська нафтовидобувна компанія «Лукойл» погодилась продати свої міжнародні активи енергетичній трейдинговій компанії Gunvor Group. Серед її засновників – олігарх та соратник диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що компанія прийняла пропозицію від Gunvor про купівлю Lukoil International GmbH і зобов’язалася не вести переговорів з іншими потенційними покупцями. Угода ще має отримати схвалення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) та інші необхідні дозволи.

Gunvor має давні зв’язки з Росією. Один з її співзасновників, Геннадій Тимченко, потрапив під санкції США ще 2014 року після анексії Криму. Американська влада тоді заявляла, що російський диктатор Володимир Путін має інвестиції в Gunvor, але компанія це постійно заперечувала. Наразі велика частка Gunvor належить іншому співзасновнику – Торбйорну Торнквісту, який також є її генеральним директором.

Lukoil International GmbH, штаб-квартира якої розташована у Відні, управляє понад 100 дочірніми компаніями в близько 50 країнах світу. До її структури входить і трейдингова компанія Litasco, що працює з Женеви та Дубая.

Зарубіжні видобувні активи Лукойлу включають частки в проєктах у Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Єгипті, ОАЕ і низці африканських країн. Водночас на них припадає лише близько 5% загального видобутку компанії.

Одним із ключових активів за межами Росії є іракське родовище West Qurna-2, в якому «Лукойл» володіє 75%. Крім того, компанія має мережу з понад 5,3 тис. автозаправних станцій у 20 країнах, зокрема в США, а також кілька нафтохімічних заводів у Європі.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

Згодом стало відомо, що російський нафтовий гігант заявив про намір продати свої міжнародні активи після запровадження США санкцій проти нього та його дочірніх структур.