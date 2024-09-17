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Розвиток штучного інтелекту може залишити світ без одного металу – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Розвиток штучного інтелекту може залишити світ без одного металу – FT
Зростання використання штучного інтелекту посилить дефіцит міді у світі
фото із відкритих джерел

FT: через розвиток штучного інтелекту світ зіткнеться з дефіцитом міді

Розвиток технологій штучного інтелекту призведе до дефіциту міді, заявила фінансова директорка гірничодобувної компанії ВНР Billiton Вандіта Пант. За її словами, які наводить Financial Times, наразі дата-центри споживають менше 1% міді, проте до 2050 року ця цифра становитиме 6-7%.

Гірничодобувна компанія BHP Group відзначає гостру нестачу міді, оскільки світові технологічні гіганти, включаючи Microsoft, Alphabet, Amazon.Com та інші, витрачають великі кошти на свої амбіції в галузі штучного інтелекту.

«Світовий попит на мідь, за прогнозами ВНР, зросте на 72% – до 52,5 млн. тонн на рік до 2050 року. У зв'язку з цим багато аналітиків очікують глобального дефіциту міді в середньостроковій та довгостроковій перспективі», – йдеться у публікації.

Зростання витрат металу зумовлене стрімким збільшенням числа центрів обробки даних та, відповідно, проведенням більш енергетично затратних операцій. Мідь також є критично важливим матеріалом у таких галузях, як виробництво силових кабелів, електромобілів тощо. Тож такий високий попит спричиняє загострення дефіциту ресурсу.

До слова, штучний інтелект неочікувано почав «тупішати».‌ В останні місяці користувачі штучного інтелекту, наприклад ChatGPT від OpenAI, помітили погіршення якості відповідей системи, і відзначають що вони почали давати більш дурні відповіді на запитання, і стають більш «ледачими».

Теги: штучний інтелект металургія економіка

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