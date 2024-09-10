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Підсумки презентації Apple 2024: новий розмір годинників та новації в iPhone

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Підсумки презентації Apple 2024: новий розмір годинників та новації в iPhone
Цьогорічний захід Apple мав назву It's Glowtime – настав час світіння
фото з відкритих джерел

На презентації Apple було анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за всю історію розумних годинників компанії

Сьогодні, 9 вересня, відбулася одна з головних подій осені у сфері технологій – презентація компанії Apple. Цьогорічний осінній захід має назву «It's Glowtime» – настав час світіння.

Компанія представила AirPods 4 з новим «більш анатомічним» дизайном, iPhone 16 з покращеною автономністю, швидшим процесором та кнопкою камери, а Apple Watch 10 анонсували як годинник із найбільшим екраном за весь час існування серії.

AirPods 4: оновлення

Компанія розробила нову «більш анатомічну» та «найзручнішу» форму для навушників. Крім цього, варто очікувати покращення якості звуку та «персоналізований просторовий звук».

Всередині навушників буде новий чип H2, завдяки якому AirPods 4 можна буде керувати жестами. Для того, щоб прийняти дзвінок у навушниках, потрібно буде покивати головою вгору й вниз, а щоб відхилити – похитати із боку в бік.

Навушники отримають оновлений зарядний кейс, який збільшився у розмірах та матиме більшу батарею. Час автономної роботи поки не вказаний.

Підсумки презентації Apple 2024: новий розмір годинників та новації в iPhone фото 1
фото з відкритих джерел

Також в AirPods 4 з’являться раніше ексклюзивні для Pro-версій режим прозорості, адаптивне аудіо та режим розмови, коли навушники автоматично знижують рівень шумозаглушення, якщо «чують» голос співрозмовника.

Також у нових навушниках з’явиться режим активного шумозаглушення (ANC), але за нього доведеться доплатити. Звичайні навушники коштуватимуть $129, з шумозаглушенням — $179.

Обидві моделі з’являться у продажу 20 вересня 2024 року.

Apple Watch

На презентації Apple було анонсовано Apple Watch 10 із найбільшим екраном за всю історію розумних годинників компанії.

Збільшений OLED-екран зможе вмістити додатковий рядок тексту, що допоможе користувачам перевіряти повідомлення на ходу. Екран прикриває захисне скло IonX, крім того, він буде на 40% яскравіший за попередні годинники компанії. Apple називає цей дисплей Wide angle OLED.

Підсумки презентації Apple 2024: новий розмір годинників та новації в iPhone фото 2
фото з відкритих джерел

Товщина смартгодинника складатиме 9,7 мм. Це робить його на 10% тонкішим за попередній Apple Watch 9. Також нові Apple Watch 10 будуть заряджатися швидше. Заряджання з 0 до 80% займатиме всього 30 хвилин.

Всередині смартгодинник матиме процесор Apple Silicon S10 для  покращеної взаємодії із Siri, а також використовуватиме штучний інтелект для кращого виявлення жестів, падіння чи відсікання фонових шумів при голосовому введені.

Series 10 стане першою моделлю Apple Watch із функцією виявлення апное уві сні, яка використовує акселерометр для моніторингу дихання користувача протягом ночі.

Апное – це тимчасове припинення дихальних рухів під час сну. Зазвичай воно виявляється за допомогою обладнання, яке відстежує роботу серця, дихання, мозкову активність і навіть рухи кінцівок пацієнта. Якщо годинник виявить ознаки зупинки дихання, він попередить користувача і надасть детальний звіт, яким можна поділитися з лікарем.

Підсумки презентації Apple 2024: новий розмір годинників та новації в iPhone фото 3
фото з відкритих джерел

Також Apple Watch буде водостійким, зможе занурюватися на глибину до 50 метрів, визначати глибину занурення та температуру води. Це робить їх гарними годинниками для дайверів.

iPhone 16 і 16 Plus

Передня частина в iPhone 16 і 16 Plus не змінилася і, як і раніше, оснащується вирізом Dynamic Island. Розміри екранів теж колишні: у базової моделі 6,1 дюйма, у Plus – 6,7 дюйма. Заявляється яскравість від 1 до 2000 ніт.

Обидві новинки отримали кнопку Action Button збоку (раніше вона була тільки у pro-версій) і нову клавішу Camera Control, за допомогою якої можна активувати камеру.

Підсумки презентації Apple 2024: новий розмір годинників та новації в iPhone фото 4

Усередині стоїть 3-нм чипсет Apple A18. У компанії кажуть, що він дає приріст продуктивності на 30% щодо A16. Також зросла енергоефективність – на ті ж 30%, через що автономність смартфонів «істотно» збільшилася, кажуть в Apple.

Графіка в новому чипі – п'ятиядерна. Процесор позиціонують як придатний для геймінгу. Є апаратна підтримка трасування променів, а система охолодження була модернізована. Смартфони отримають підтримку всіх функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. iPhone 16 і 16 Plus вийдуть у п'яти кольорах.

Основна камера на 48-мегапікселів з апертурою f/1,6. Ультраширока камера отримала новий сенсор із роздільною здатністю 12 Мп. Система задніх камер дає змогу писати відео для гарнітури Vision Pro. Також є режим макро.

Вартість нових смартфонів починається з $799 і $899 за версії на 128 гігабайт.

Підсумки презентації Apple 2024: новий розмір годинників та новації в iPhone фото 5

iPhone 16 Pro та Pro Max

Діагональ екрана смартфона – 6,3 та 6,9 дюйма. Лінійка iPhone 16 Pro створена спеціально для Apple Intelligence та підтримки ігор. Тому він отримав новий чип A18 Pro на 16-core Neural Engine. Має бути швидшим.

Новий процесор також на 15% швидший, ніж A17 Pro. Він споживатиме на 20% менше енергії, ніж A17 Pro. Також має надати кращий досвід з ААА-іграми.

Рамки стали тоншими, які підтримують ProMotion та Always-On Display. Apple обрав міцний титан для корпусу, який буде доступний в чотирьох кольорах, з нових – Desert Titanium.

Смартфони мають 48-мегапіксельну Fusion-камеру. Також – нову ультрашироку камеру на 48 МП із сенсором, а ще 12-мегапіксельну телефотокамеру. Деякі функції будуть доступні не одразу, однак вже зараз значно покращили режим редагування фото та контролю камери. Нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня.

Ціна iPhone 16 Pro стартує від $999, а Pro Max – від $1199. Обидві моделі будуть доступні для попереднього замовлення в п'ятницю, а продажі в магазинах почнуться 20 вересня.

Нагадаємо, сьогодні, 9 вересня, відбувалася одна з головних подій осені у сфері технологій – презентація компанії Apple. Цьогорічний осінній захід має назву «It's Glowtime» – настав час світіння. Зокрема, Apple показала розумні годинники, навушники та новенький iPhone.

За інформацією Bloomberg, після презентації нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня.

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Теги: Apple штучний інтелект AirPods відео

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