Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай обвалив ціни на вугілля: видобуток скорочують навіть світові гіганти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Китай обвалив ціни на вугілля: видобуток скорочують навіть світові гіганти

Дочірня компанія Glencore скоротить видобуток вугілля в Колумбії на 10 млн т/рік через зависокі транспортні витрати

Бум видобутку вугілля у Китаї обвалив ціни на цей вид корисних копалин. Зокрема про вимушене скорочення виробництва заявив міжнародний трейдер Glencore. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mining Weekly.

«Сьогодні Cerrejón почне скорочувати річне виробництво на 5-10 мільйонів тонн. Загальне виробництво оцінюється тепер у діапазоні від 11 до 16 мільйонів тонн на рік, тоді як аналіз ринкових умов здійснюватиметься постійно», – йдеться у заяві колумбійського підрозділу міжнародного трейдера Glencore.

У компанії зазначили, що причина зниження пов'язана з нестійкими цінами на енергетичне вугілля, що перевозиться морським транспортом. «Основна причина такого зниження пов’язана з неприйнятними цінами на енергетичне вугілля, що транспортується морем», – йдеться в заяві компанії.

Cerrejon – один з найбільших виробників вугілля в Колумбії, видобув 19 мільйонів тонн вугілля в минулому році. Компанія має давні юридичні проблеми з громадами які мешкають навколо шахти, до того ж блокування її залізничничної лінії відбуваються регулярно.

«Незважаючи на те, що Cerrejón реалізувала безліч ініціатив у відповідь на поточні складні ринкові умови, ми вважаємо, що рішення про скорочення виробництва сприятиме забезпеченню стійкості діяльності та здатності компанії продовжувати приносити дохід регіону та країні», – додали в компанії.

Оглядач Bloomberg Хав'є Блас пише в Х, що ціна еталонного сорту австралійського вугілля Newcastle (6000 кілокалорій на кг) впала нижче за $100 за метричну тонну вперше з середини 2021 року. 

За результатами 2024 року Китай, найбільший імпортер вугілля у світі, скоротив закупівлі з Росії на 7%, що дорівнює 93,86 млн тонн. Основними причинами такого скорочення стали міжнародні санкції, відновлення Китаєм імпортних тарифів на російське вугілля та запровадження внутрішніх експортних мит у Росії.

Натомість найбільшими вигодонабувачами рекордного імпорту стали Австралія, Індонезія та Монголія. Австралія, зокрема, збільшила постачання на 59%, досягнувши 83,24 млн тонн, що перевищило рівень 2020 року.

Нагадаємо, через зупинку шахт у Покровську збитки «Метінвесту» зросли до $1,15 млрд у 2024 році. 

Читайте також:

Теги: економіка вугілля Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Трамп пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу
Трамп повідомив, коли почнуть діяти додаткові 10% мита для Китаю та інших країн
27 лютого, 18:17
Канада відтермінувала своє рішення щодо тарифів для США
Трамп пішов на поступки Канаді? Влада країни зробила крок у відповідь
7 березня, 09:50
Дональд Трамп може відвідати Китай
Трамп і Сі Цзіньпін можуть незабаром зустрітися: названо місце і дату
10 березня, 21:04
Дії Трампа поставили Банк Канади у надто важке становище
Банк Канади через тарифну війну потрапив у надскладну ситуацію
11 березня, 15:51
«Готові співпрацювати». Китай відреагував на переговори України та США
«Готові співпрацювати». Китай відреагував на переговори України та США
11 березня, 18:51
Рютте: Ми маємо виробляти більше зброї
Країни НАТО виробляють замало зброї у порівнянні з Росією та Китаєм – Рютте
14 березня, 00:28
Винищувач майже вертикально увійшов у землю і вибухнув
У Китаї розбився винищувач під час навчального польоту (відео)
15 березня, 22:31
Понад 50% відсотків респондентів не схвалюють дії американського президента
Рейтинг Трампа падає на тлі тарифних війн США
19 березня, 15:35
Китай може приєднатися до миротворчої місії в Україні
Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні – Die Welt
22 березня, 11:42

Економіка

Російський нафтогігант зазнав потужної хакерської атаки
Російський нафтогігант зазнав потужної хакерської атаки
Китай обвалив ціни на вугілля: видобуток скорочують навіть світові гіганти
Китай обвалив ціни на вугілля: видобуток скорочують навіть світові гіганти
США внесли десятки китайських компаній до «чорного списку» експорту
США внесли десятки китайських компаній до «чорного списку» експорту
У Британії з'явиться найбільший в історії тунель через Темзу
У Британії з'явиться найбільший в історії тунель через Темзу
ЄС слід запасатися водою та їжею на випадок кризи – El País
ЄС слід запасатися водою та їжею на випадок кризи – El País
США допоможуть Росії повернутися на світовий ринок сільського господарства
США допоможуть Росії повернутися на світовий ринок сільського господарства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 березня: ситуація на фронті
117K
Туреччина і Єгипет відпочивають: росіяни знайшли нову країну для подорожей
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 березня 2025
9211
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
8363
На Білгородщині пропагандистка «Першого каналу» підірвалася на міні
8048
Україна попередила про наслідки припинення вільної торгівлі з ЄС

Новини

РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
Вчора, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
Вчора, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
24 березня, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
24 березня, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
24 березня, 08:14

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua