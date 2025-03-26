Китай обвалив ціни на вугілля: видобуток скорочують навіть світові гіганти

Дочірня компанія Glencore скоротить видобуток вугілля в Колумбії на 10 млн т/рік через зависокі транспортні витрати

Бум видобутку вугілля у Китаї обвалив ціни на цей вид корисних копалин. Зокрема про вимушене скорочення виробництва заявив міжнародний трейдер Glencore. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mining Weekly.

«Сьогодні Cerrejón почне скорочувати річне виробництво на 5-10 мільйонів тонн. Загальне виробництво оцінюється тепер у діапазоні від 11 до 16 мільйонів тонн на рік, тоді як аналіз ринкових умов здійснюватиметься постійно», – йдеться у заяві колумбійського підрозділу міжнародного трейдера Glencore.

У компанії зазначили, що причина зниження пов'язана з нестійкими цінами на енергетичне вугілля, що перевозиться морським транспортом. «Основна причина такого зниження пов’язана з неприйнятними цінами на енергетичне вугілля, що транспортується морем», – йдеться в заяві компанії.

Cerrejon – один з найбільших виробників вугілля в Колумбії, видобув 19 мільйонів тонн вугілля в минулому році. Компанія має давні юридичні проблеми з громадами які мешкають навколо шахти, до того ж блокування її залізничничної лінії відбуваються регулярно.

«Незважаючи на те, що Cerrejón реалізувала безліч ініціатив у відповідь на поточні складні ринкові умови, ми вважаємо, що рішення про скорочення виробництва сприятиме забезпеченню стійкості діяльності та здатності компанії продовжувати приносити дохід регіону та країні», – додали в компанії.

Оглядач Bloomberg Хав'є Блас пише в Х, що ціна еталонного сорту австралійського вугілля Newcastle (6000 кілокалорій на кг) впала нижче за $100 за метричну тонну вперше з середини 2021 року.

За результатами 2024 року Китай, найбільший імпортер вугілля у світі, скоротив закупівлі з Росії на 7%, що дорівнює 93,86 млн тонн. Основними причинами такого скорочення стали міжнародні санкції, відновлення Китаєм імпортних тарифів на російське вугілля та запровадження внутрішніх експортних мит у Росії.

Натомість найбільшими вигодонабувачами рекордного імпорту стали Австралія, Індонезія та Монголія. Австралія, зокрема, збільшила постачання на 59%, досягнувши 83,24 млн тонн, що перевищило рівень 2020 року.

Нагадаємо, через зупинку шахт у Покровську збитки «Метінвесту» зросли до $1,15 млрд у 2024 році.