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Дмитро Лиховій Журналіст

Про що українці сперечалися в жовтні 2023

glavcom.ua
Українці активно висловлюють свою позицію у соцмережах
колаж: glavcom.ua

Тренди і срачі українського сегметну Facebook

01.10 – день створення УПА 1 чи 14 жовтня?

01.10 – День захисників і захисниць України – вітання

03.10 – допис про нібито «м’ясні бригади» ЗСУ та його обговорення

04.10 – Данілов сказав, що Україну на міжнародній арені мають право представляти лише Зеленський, Шмигаль, Стефанчук і Кулеба, «решта – це туристи»

04.10 – репортаж Ткача про нічну тусовку в комендантську годину в нічному клубі Boho в Києві

05.10 – критика «Концепту посилення стійкості демократії в Україні» від Кабінету міністрів України (насправді – ОП), переданого послам G7 і Байдену

05.10 – уряд призначив батькові Зеленському довічну стипендію як «видатному» освітянину й науковцю

05.10 – ракетний удар РФ по панахиді в селі Гроза на Харківщині

07.10 – війна руху ХАМАС проти Ізраїлю (різне ставлення українців)

08.10 – померла Ніна Матвієнко

09.10 – землетрус у Львові й на Закарпатті

11.10 – Зеленський заявив про можливість виборів під час війни та «останній етап війни»

11.10 – Львівський бомонд два дні гуляв на пишному весіллі експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої працівниці ДБР Богдани Москви

12.10 – перейменування Червонограда (містяни – проти)

12.10 – проєкт «Мед мінних полів» допоможе збирати кошти за кордоном на розмінування України

13.10 – «от як добре в Ізраїлі мобілізуються на війну, не те що в нас»

14.10 – 14 жовтня – День УПА. Або не 14-го

16.10 – результати виборів у Польщі

16.10 – відео опитування молоді в Києві – молодики й дівчата не знають про долю Азовсталі

16.10 – на зустріч у режимі «офрекордс» президента з редакторами провідних українських ЗМІ запросили адміна телеграм-мережі «Труха»

17.10 – помер Сивохо

17.10 – перше застосування Україною ракет Atacms

17.10 – Рада прийняла закон про довічний фінмоніторинг РЕРів – протести

17.10 – удар Ізраїлю (або ні?) по госпіталю в Секторі Гази з сотнями (?) жертв

19.10 – Рада в першому читанні схвалила законопроєкт про (не)заборону «УПЦ МП»

19.10 – великий текст Зої Казанжи про хакнуту країну 2019 року

20.10 – кліп Жадана і Соловій «Серце», який зняли у церкві і додали лесбійок (церква обурена)

21.10 – (не)снайперка Євгенія Емеральд розповіла про чоловіка-аб’юзера, який поєднує службу в ЗСУ з охороною Ляшка

22.10 – становище тих, хто служить 18 місяців – можливість демобілізації і заміни

23.10 – депутатка Мар’яна Безугла поставила опитування, «чи хотіли б ви смерті депутатів Верховної Ради»

23.10 – блогер Мирослав Олешко виїхав з України

25.10 – ворота пекла під дописами Павла Вишебаби про те, що в ЗСУ не вистачає людей, і брати в армію, можливо, доведеться й жінок

26.10 – українці почали отримувати на мобільні телефони повідомлення, які пропонують за гроші надати інформацію про ЗСУ

26.10 – У Києві таксист Bolt вигнав пасажирок через вимогу обслуговувати українською

26.10 – Путін знову «помер» (від генерала СВР)

26.10 – Керівницю Патронатної служби «Азову» Олену Толкачову вивели з приміщення, де відбувався фуршет форуму молодих підприємців Young Business Club (на який її запросили)

27.10 – День української мови й писемності, Диктант національної єдності

27.10 – у Криму підстрелили Царьова

27.10 – Арестович хоче преміювати таксиста, який висадив україномовних пасажирок

29.10 – єврейський погром літака в Махачкалі

30.10 – стаття Time з посиланням на анонімне оточення Зеленського про те, як усе погано на війні

30.10 – комік Вітя Розовий, боєць Третьої штурмової бригади, на програмі «Двіж» образив жінок, які воюють

31.10 – «Триста тисяч дохлих м-ів»

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці Facebook соцмережі

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