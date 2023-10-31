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Армія Саудівської Аравії приведена у режим підвищеної готовності – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Армія Саудівської Аравії приведена у режим підвищеної готовності – Bloomberg
Збройні сили Саудівської Аравії переведені у режим бойового чергування
фото: Middleeastmonitor

Збройні сили Саудівської Аравії привели у стан підвищеної бойової готовності після зіткнень із воєнізованим угрупуванням із Ємену «Ансар Аллах»

Збройні сили Саудівської Аравії та системи ППО приведені у стан підвищеної готовності після зіткнень із єменськими бунтівниками з руху «Ансар Аллах» (хусіти). Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

За їхньою інформацією, відповідний наказ віддано всім підрозділам збройних сил королівства після того, як повстанці спробували завдати ракетного удару по території Саудівської Аравії кілька тижнів тому. Ракету було перехоплено системами ППО. Ще однією причиною розгортання збройних сил стала загибель чотирьох саудівських солдатів внаслідок зіткнень із повстанцями в районі південної провінції Джизан на кордоні з Єменом. Загибель військових стала першим випадком бойового зіткнення з того часу, як у квітні минулого року було досягнуто попереднього перемир'я з хуситами. До цієї ескалації обидві сторони були на порозі мирної угоди.

Зіткнення почалися після того, як 19 жовтня повстанці випустили у бік Ізраїлю крилаті ракети та безпілотники, які, за даними Пентагону, були перехоплені американським есмінцем у Червоному морі.

Згідно з інформацією Bloomberg, міністр оборони Саудівської Аравії принц Халед бен Сальман Аль Сауд зустрінеться 30 жовтня у Вашингтоні з високопосадовцями з адміністрації Джо Байдена, щоб обговорити наслідки війни між Ізраїлем та ХАМАСом, а також ситуацію в Ємені. Уряд Саудівської Аравії та представники хуситів не відповіли на запит Bloomberg про коментар.

Нагадаємо, у Ємені з серпня 2014 року триває протистояння між урядовими силами та прихильниками «Ансар Аллах». У найактивнішу фазу воно перейшло із вторгненням до країни у березні 2015 року коаліції на чолі із Саудівською Аравією. У квітні 2022 року сторонам конфлікту вдалося домовитися про перемир'я, термін дії якого закінчився 2 жовтня.

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав військову операцію проти ХАМАСу під назвою «Залізні мечі». ЦАХАЛу вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

На тлі зіткнень офіційні особи Саудівської Аравії рішуче попередили США, що наземна операція Ізраїлю в Секторі Газа може стати катастрофою для Близького Сходу.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США підготувала та оприлюднила законопроект, що передбачає виділення Ізраїлю допомоги на $14,3 млрд. Проте уже зараз навколо ініціативи політиків розпочались гарячі дискусії, через умови надання цієї підтримки, пише видання The Hill. Документ передбачає виділення $4 млрд на ізраїльські системи оборони «Залізний купол» та «Праща Давида» та ще $1,2 млрд на розробку системи оборони «Залізний промінь».

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Теги: міністр армія наказ Саудівська Аравія Ємен ХАМАС системи ППО

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