Очільник МЗС РФ обурився тим, що в Євросоюзі «говорять лише про гарантії для України»

Завершення війни в Україні неможливе без «гарантій безпеки» для Російської Федерації. Як інформує «Главком», про це сказав міністр закордонних справ держави-агресорки Сергій Лавров, заяву якого цитують російські пропагандисти.

При цьому поплічник Путіна обурився тим, що в Євросоюзі «говорять лише про такі гарантії для України».

«Тепер, коли на горизонті окреслилася перспектива політико-дипломатичного врегулювання, Євросоюз, домагаючись місця за столом переговорів, заговорив про необхідність надання твердих гарантій безпеки Україні як ключового елемента мирного рішення. Опущу, що ніхто в Євросоюзі ні слова не сказав про гарантії безпеки Росії, без чого конфлікт не подолати», – сказав Лавров.

У своїй заяві очільник МЗС РФ використав традиційний набір наративів кремлівської пропаганди щодо України, нарікаючи на «знищення всього російського», «становище російської нацменшини» і, звичайно ж, «верховенство нацистської ідеології».

Раніше у Кремлі відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо готовності дотримуватися «великоднього перемирия» та можливості не поновлювати удари після свята. Попри гуманітарний характер ініціативи та визнання Великодня важливим святом для обох сторін, російська влада відкинула такий формат припинення вогню.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до взаємного припинення вогню під час Великодніх свят. Глава держави наголосив, що українська сторона неодноразово пропонувала такі кроки й тепер діятиме відповідно до принципів дзеркальності. За словами Зеленського, громадянам необхідний Великдень без воєнних загроз, а для Росії цей період є шансом продемонструвати реальне прагнення до миру та не повертатися до активних бойових дій після завершення свят.

Раніше стало відомо, що Володимир Путін розпорядився встановити режим тиші в зоні конфлікту. Згідно з повідомленнями, обмеження на ведення вогню діятиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Командування російських військ уже отримало накази про зупинку наступальних операцій на всіх ділянках фронту, при цьому Москва очікує на аналогічні кроки з боку Києва.