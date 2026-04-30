Попит на відпочинок у Краснодарському краї обвалився: росіяни міняють напрямок

Туристи обирають інші регіони на тлі атак дронів і «нафтових дощів»

Росіяни почали масово відмовлятися від відпочинку в Краснодарському краї, де попит на готелі на травневі свята впав на 20,7% у річному вимірі. Про це повідомляє The Moscow Times, пише «Главком».

Як свідчать дані сервісу Travelline, загалом по Росії бронювання готелів у період з 27 квітня по 11 травня скоротилися на 11,1% у порівнянні з минулим роком. Водночас середня вартість проживання навіть знизилась на 2,2% – до 9,8 тис. рублів за ніч.

Падіння попиту зафіксували у всіх ключових туристичних регіонах. Зокрема:

Нижньогородська область – менше на 19,7%;

Ярославська область – менше на 19,5%;

окупований Крим – менше на 14,2%.

За оцінками Асоціації туроператорів Росії, загальний попит на внутрішній туризм знизився приблизно на 15%.

Зниження інтересу до Краснодарського краю пов’язують із безпековою та екологічною ситуацією. Унаслідок ударів і пожеж на нафтопереробному заводі у Туапсе місто накрили так звані«нафтові дощі», а нафтопродукти витекли в річку Туапсе та Чорне море.

Крім того, раніше фіксували падіння туристичного потоку до Сочі – це пов’язували з частими закриттями аеропортів і скасуванням рейсів через атаки дронів.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе після атаки безпілотників влада закликала мешканців прилеглих до нафтопереробного заводу районів евакуюватися через масштабну пожежу.

До слова, російський диктатор Володимир Путін висловив занепокоєння атаками безпілотників на енергетичні об’єкти РФ. Зокрема, він заявив, що удари по інфраструктурі в Туапсе несуть загрозу екологічній безпеці регіону.