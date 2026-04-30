Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Попит на відпочинок у Краснодарському краї обвалився: росіяни міняють напрямок

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Туапсе пожежа на нафтопереробному заводі
Туристи обирають інші регіони на тлі атак дронів і «нафтових дощів»

Росіяни почали масово відмовлятися від відпочинку в Краснодарському краї, де попит на готелі на травневі свята впав на 20,7% у річному вимірі. Про це повідомляє The Moscow Times, пише «Главком».

Як свідчать дані сервісу Travelline, загалом по Росії бронювання готелів у період з 27 квітня по 11 травня скоротилися на 11,1% у порівнянні з минулим роком. Водночас середня вартість проживання навіть знизилась на 2,2% – до 9,8 тис. рублів за ніч.

Падіння попиту зафіксували у всіх ключових туристичних регіонах. Зокрема:

  • Нижньогородська область – менше на 19,7%;
  • Ярославська область – менше на 19,5%;
  • окупований Крим – менше на 14,2%.

За оцінками Асоціації туроператорів Росії, загальний попит на внутрішній туризм знизився приблизно на 15%.

Зниження інтересу до Краснодарського краю пов’язують із безпековою та екологічною ситуацією.  Унаслідок ударів і пожеж на нафтопереробному заводі у Туапсе місто накрили так звані«нафтові дощі», а нафтопродукти витекли в річку Туапсе та Чорне море.

Крім того, раніше фіксували падіння туристичного потоку до Сочі – це пов’язували з частими закриттями аеропортів і скасуванням рейсів через атаки дронів.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе після атаки безпілотників влада закликала мешканців прилеглих до нафтопереробного заводу районів евакуюватися через масштабну пожежу. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін висловив занепокоєння атаками безпілотників на енергетичні об’єкти РФ. Зокрема, він заявив, що удари по інфраструктурі в Туапсе несуть загрозу екологічній безпеці регіону.

Теги: нафтопродукти відпочинок росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua