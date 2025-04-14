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«Прошу навчитися тактичної медицини». Військовий звернувся до українців після атаки на Суми

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Прошу навчитися тактичної медицини». Військовий звернувся до українців після атаки на Суми
Росія вдарила балістикою по Сумах у Вербну неділю, загинуло 35 осіб
фото: МВС

«Вчора (13 квітня - ред.), на жаль, загинули близько 30 українців, які, можливо, могли б вижити, знаючи елементарні засади тактичної медицини»

Всі українці та українки повинні пройти навчання з тактичної медицини, щоб могти надавати допомогу постраждалим унаслідок майбутніх ракетних ударів. Як передає «Главком», про це в етері Громадського радіо сказав командир екіпажу БпЛА «Кара небесна» бригади «Рубіж» Національної гвардії України Андрій Отченаш.

«Я дуже прошу кожного навчитися тактичної медицини. Кожну цивільну людину. І обов’язково брати з собою турнікет. Через те, що ми бачимо, що Росія – це країна-гній, яка обстрілює українців ракетами. Вчора, на жаль, загинули близько 30 українців, які, можливо, могли б вижити, знаючи елементарні засади тактичної медицини. Вони могли допомогти один одному», – наголосив командир.

Військовий закликав «кожного українця завжди бути готовим». Він наголосив, що війна складна і РФ не воює лише з військовими, але і з цивільними. Тому цивільні мають бути готовими до надання допомоги самим собі.

Отченаш нагадав, що на Великдень багато українців підуть до церков. Військовий порадив їм мати з собою аптечку, турнікет та інші речі, які зможуть допомогти.

Нагадаємо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Згодом президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Також державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня.  Рубіо написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

До того ж спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х. Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

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Теги: війна медицина

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