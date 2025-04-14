Єврокомісар з торгівлі вирушив до США, аби домовитися про зниження тарифів

Брюссель призупинив торговельні мита після часткового замороження тарифів з боку США

Європейський Союз знову намагається почати переговори зі США про тарифну політику Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Глава ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович зустрінеться з колегами у Вашингтоні, сподіваючись, що часткове перемир'я може призвести до деяких змістовних переговорів.

Зазначається, що діалог може навіть сприяти скороченню зборів нижче нинішніх 10% після того, як президент США припустив, що можуть бути «винятки».

Як розповів агентству неназваний високопоставлений урядовий чиновник, поїздка має дати краще уявлення про готовність адміністрації США до переговорів та її пріоритети.

Але, попри неодноразові заклики до європейської єдності, в ЄС немає консенсусу щодо того, наскільки далеко блок має зайти з поступками або як помститися, якщо переговори проваляться.

Президент ЄЦБ Крістіна Лагард сказала міністрам фінансів ЄС на вихідних утриматися від надмірних коментарів і дозволити комісії здійснювати свою виключну компетенцію у сфері торгівлі.

Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Вже 9 квітня президент США оголосив про паузу в нових митах. Але щодо КНР обмеження тільки посилюються.

Тим часом Трамп заявив, що рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» і ухвалене без консультацій із юристами.

Аналітики Світової організації торгівлі вважають, що обсяг торгівлі товарами між Китаєм і США може скоротитися на 80% через надвисокі взаємні мита.

До слова, президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію глобальних торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги.

Згодом Європейський Союз призупинив дзеркальні мита для США на 90 днів. За словами глави Єврокомісії, якщо переговори не будуть задовільними, то контрзаходи все ж будуть застосовані.