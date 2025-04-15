Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Білий дім закликає Європу обирати між технологіями Китаю та США – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім закликає Європу обирати між технологіями Китаю та США – FT
Потрібно робити вибір між технологіями США чи Китаю
фото із відкритих джерел

Голова FCC Брендан Карр закликає Європу зробити вибір між американськими та китайськими технологіями, посилаючись на занепокоєння діями Starlink і впливом Комуністичної партії Китаю

 

Голова американської Федеральної комісії зв'язку (FCC) Брендан Карр вважає, що європейські країни мають зробити вибір: продовжити партнерство з американськими компаніями або перейти на китайські технології. Таку думку Карр висловив у розмові з Financial Times, пише «Главком».

За словами голови комісії, «союзні західні демократії» мають зосередитись на «довгостроковій проблемі» в особі економічного піднесення Китаю. «Якщо ви стурбовані Starlink, просто зачекайте на версії КПК (Комуністична партія Китаю), тоді ви дійсно будете стурбовані», – заявив Карр.

Він нагадав про дебати по всій Європі щодо надійності супутникової інтернет-компанії Ілона Маска, Starlink, яка пройшла випробування в кількох європейських країнах, але ще у жодній не була офіційно прийнята.

Аерокосмічна компанія Маска SpaceX володіє Starlink. Він пропонує супутниковий широкосмуговий зв’язок і обмежені послуги мобільного зв’язку в понад 40 країнах, навіть у таких місцях, як Україна, де триває війна. Але через зв’язки з урядом США компанії було важко розширюватися в Європі, особливо тому, що Вашингтон, як кажуть, думав про блокування доступу Starlink для України.

Телекомунікаційні компанії Великої Британії BT і Virgin Media O2 тестують технологію Starlink для інтеграції у свої мережі. Однак жодна з компаній не завершила угоду зі SpaceX. 

Невизначеність змусила європейських лідерів запитати, чи дійсно може американський провайдер стати стабільним довгостроковим партнером.

Голова FCC звинуватив Європейську комісію у «протекціонізмі» та «антиамериканській позиції». Він також закликав європейські телекомунікаційні компанії, такі як фінська Nokia та шведська Ericsson, переносити виробництва до США, щоб не потрапити під дію американського мита.

До слова, фінська компанія HMD Global готується до випуску останньої ностальгічної серії кнопкових телефонів Nokia до закінчення терміну дії ліцензійної угоди з фінським брендом електроніки у 2026 році. За даними інсайдера smashx_60, компанія планує випустити кілька перевиданих версій «кнопочників» Nokia протягом 2025 року.

Читайте також:

Теги: технології Nokia Starlink

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аквапарк зможе щодня приймати близько тисячі відвідувачів
Під Києвом будується гігантський аквапарк: яким буде та коли почне працювати (фото)
17 березня, 09:56
Helius доступний для попереднього замовлення за ціною $3999
Американський виробник презентував нано-дрон вагою менше 250 грамів
26 березня, 07:32
Новий робот є значним кроком до створення цілісно інтелектуальних роботів.
Працює без двигунів: створено інноваційного робота, що схожий на собаку
28 березня, 09:58
Термінали забезпечать безперебійний зв’язок у лікарнях, школах та на об’єктах критичної інфраструктури
Україна отримала від Польщі 5 тис. терміналів Starlink
3 квiтня, 18:18
Україна має менше тисячі терміналів Eutelsat
Німеччина таємно фінансує доступ України до альтернативи Starlink – Reuters
4 квiтня, 19:29
На одному заряді візок може проїхати до 40 кілометрів
Японський стартап показав інвалідний візок, який пересуватиметься сходами
8 квiтня, 13:36
Астронавти відтворили рентгенівську фотографію, але вже в космосі
Астронавти зробили перший рентгенівський знімок людини у космосі
9 квiтня, 13:24
Nokia вирішила зробити подарунок своїм фанам
Кнопки повертаються? Nokia заявила про появу нової серії телефонів
Вчора, 12:41
Нові технології дозволяють уникнути помилки при ЕКЗ
Народилась перша в світі дитина, народжена внаслідок запліднення, виконаного апаратом
11 квiтня, 19:10

Економіка

Білий дім закликає Європу обирати між технологіями Китаю та США – FT
Білий дім закликає Європу обирати між технологіями Китаю та США – FT
Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС
Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС
Постачання літаків опинилося під загрозою через тарифний хаос – FT
Постачання літаків опинилося під загрозою через тарифний хаос – FT
Економіка міст США, що межують із Канадою, обвалилась
Економіка міст США, що межують із Канадою, обвалилась
Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту
Рішення Саудівської Аравії може сильно вдарити по цінах на нафту
Британія скасовує імпортне мито на 89 товарів: деякі позиції дивують
Британія скасовує імпортне мито на 89 товарів: деякі позиції дивують

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
203K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 квітня 2025
30K
СБУ проводить обшук у головного кремлівського лобіста Московської церкви в Україні
21K
«Багатих в Україні не люблять». Дружина українського бізнесмена закликала еліту міняти підходи
20K
Трамп скасував мільярдне фінансування для Гарварду через «непокору»
20K
Прокурорам – менші пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
Business Wisdom Summit 2025: як бізнес відкриває можливості у штормі
15 квiтня, 13:49
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua