Білий дім закликає Європу обирати між технологіями Китаю та США – FT

Потрібно робити вибір між технологіями США чи Китаю

Голова FCC Брендан Карр закликає Європу зробити вибір між американськими та китайськими технологіями, посилаючись на занепокоєння діями Starlink і впливом Комуністичної партії Китаю

Голова американської Федеральної комісії зв'язку (FCC) Брендан Карр вважає, що європейські країни мають зробити вибір: продовжити партнерство з американськими компаніями або перейти на китайські технології. Таку думку Карр висловив у розмові з Financial Times, пише «Главком».

За словами голови комісії, «союзні західні демократії» мають зосередитись на «довгостроковій проблемі» в особі економічного піднесення Китаю. «Якщо ви стурбовані Starlink, просто зачекайте на версії КПК (Комуністична партія Китаю), тоді ви дійсно будете стурбовані», – заявив Карр.

Він нагадав про дебати по всій Європі щодо надійності супутникової інтернет-компанії Ілона Маска, Starlink, яка пройшла випробування в кількох європейських країнах, але ще у жодній не була офіційно прийнята.

Аерокосмічна компанія Маска SpaceX володіє Starlink. Він пропонує супутниковий широкосмуговий зв’язок і обмежені послуги мобільного зв’язку в понад 40 країнах, навіть у таких місцях, як Україна, де триває війна. Але через зв’язки з урядом США компанії було важко розширюватися в Європі, особливо тому, що Вашингтон, як кажуть, думав про блокування доступу Starlink для України.

Телекомунікаційні компанії Великої Британії BT і Virgin Media O2 тестують технологію Starlink для інтеграції у свої мережі. Однак жодна з компаній не завершила угоду зі SpaceX.

Невизначеність змусила європейських лідерів запитати, чи дійсно може американський провайдер стати стабільним довгостроковим партнером.

Голова FCC звинуватив Європейську комісію у «протекціонізмі» та «антиамериканській позиції». Він також закликав європейські телекомунікаційні компанії, такі як фінська Nokia та шведська Ericsson, переносити виробництва до США, щоб не потрапити під дію американського мита.

До слова, фінська компанія HMD Global готується до випуску останньої ностальгічної серії кнопкових телефонів Nokia до закінчення терміну дії ліцензійної угоди з фінським брендом електроніки у 2026 році. За даними інсайдера smashx_60, компанія планує випустити кілька перевиданих версій «кнопочників» Nokia протягом 2025 року.