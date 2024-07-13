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Російський посол пригрозив НАТО війною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Російський посол пригрозив НАТО війною
Посол Росії в Бельгії відзначився заявою про військове протистояння з НАТО
фото: rg.ru

Дипломат РФ заявив, буцімто Альянс продовжує готуватися до прямого військового зіткнення з Росією

Посол Росії в Бельгії Олександр Токовінін заговорив про війну з НАТО.  Про це повідомило пропагандистське аросійське агентство tass.ru.

«Підтверджений самітом НАТО курс означає продовження підготовки альянсу до прямого військового зіткнення з Росією, яке може спричинити глобальну катастрофу», – сказав Токовінін.

Нагадаємо, що 11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення. Заступник очільника російського МЗС Михайло Галузін заявив, що участь Вірменії в саміті НАТО викликає в Росії великий жаль.

До слова, за підсумками саміту НАТО очільник Пентагону Ллойд Остін 12 липня провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим

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Теги: війна посол росія НАТО

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