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У Росії знову вводять заборону на експорт бензину: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Росії знову вводять заборону на експорт бензину: причина
Минулого разу заборона на експорт бензину діяла з 1 березня до кінця травня
фото з відкритих джерел

З початку червня оптові ціни на бензин Аі-95 в Росії злетіли на 44%

Росія повертає заборону на вивіз із країни бензину, щоб зупинити зростання цін на паливо на оптовому ринку. Про це повідомляють РосЗМІ.

Поки обмеження заплановані до кінця літа, але їх термін може бути продовжений: «Якщо дійсно ми бачитимемо, що на вересень-жовтень буде потрібно продовження заборони постачання на експорт бензину, то це рішення буде прийнято», – попередив повідомив віцепрем'єр Олександр Новак.

З початку червня оптові ціни на бензин Аі-95 в Росії злетіли на 44%, перевищивши 70 тис. рублів за тонну.

Після серії українських ударів по найбільших російських НПЗ обсяги перероблювання нафти в червні впали до дворічних мінімумів. Випуск бензину, згідно з Росстатом, з кінця грудня по кінець травня обвалився на 20%, а дизельного палива на 11%.

Варто зазначити, що минулого разу заборона на експорт діяла з 1 березня до кінця травня.

Нагадаємо, що зростання цін у Росії фіксується з початку з 2024 року, вказуючи на труднощі, з якими зіткнувся центральний банк у боротьбі з інфляцією. Річна інфляція в червні зросла до 8,59% з 8,30% попереднього місяця. Хоча в місячному вираженні зростання цін сповільнилося до 0,64% з 0,74% у травні, воно, як і раніше, залишається підвищеним, що зумовлено зростанням вартості продуктів харчування та послуг.

До слова, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прогнозує, що економіка РФ має почати руйнуватися через війну проти України та міжнародні санкції через рік або два. 

Також Росія штампує фірми-одноденки для продажу нафти й дурить США. Посилення американських санкцій змушує Росію грати в хованки. Поставками нафти до Індії, які найбільше постраждали від введення Вашингтоном обмежувальних заходів щодо російського тіньового флоту, останніми місяцями почали займатися нові, раніше нікому не відомі компанії. Про це пише Bloomberg з посиланням на трейдерів в Азійському регіоні та представників індійських нафтопереробних компаній.

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Теги: бензин росія експорт заборона експорту

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