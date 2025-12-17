Головна Світ Економіка
Срібло встановило новий історичний рекорд на спотовому ринку

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Срібло встановило новий історичний рекорд на спотовому ринку
Ціна срібла зросла до $65,91 за унцію
фото з відкритих джерел

Слабкі показники ринку праці США підсилюють очікування трейдерів щодо зниження ставок ФРС і підтримують ріст цін на метали

Спотова ціна срібла перевищила $65 за унцію, оновивши історичний рекорд, тоді як золото також демонструє зростання вартості. Про це повідомляє Reuters.

Зростанню вартості дорогоцінних металів сприяють ознаки послаблення американського ринку праці, що посилили очікування трейдерів стосовно того, що Федеральна резервна система США знизить базову процентну ставку більш ніж один раз наступного року.

Як свідчать оприлюднені напередодні дані Міністерства праці США, кількість робочих місць в економіці країни у листопаді зросла на 64 тис.

Аналітики очікували зростання на 50 тис. У жовтні кількість робочих місць скоротилася на 105 тис., що стало найбільшим падінням із грудня 2020 року. Рівень безробіття в США у листопаді сягнув 4,6% - максимуму за чотири роки.

Спотова ціна срібла під час торгів у середу становить $65,91 за унцію, що на 3,3% вище проти закриття попередньої сесії. Раніше впродовж сесії котирування піднімалися до $66,52 за унцію.

Загалом, з початку нинішнього року срібло подорожчало на 128%, золото - на 65%.

У середу спотова ціна золота зросла на 0,4% - до $4318,99 за унцію.

Ринок золота й надалі підтримується очікуваннями зниження ставки ФРС, економічною невизначеністю та геополітичною напруженістю, зазначають аналітики.

Вартість платини зросла на 4,2% - до $1927,35 за унцію, що є максимумом за 17 років, паладію - на 2,2%, до $1638,96 за унцію.

Нагадаємо, що Національний банк України трохи зміцнив курс гривні відносно долара, але знову знизив щодо євро. При цьому європейська валюта утретє поспіль оновила історичний рекорд. 

