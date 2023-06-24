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Білий дім провів нараду щодо ситуації в Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
Білий дім провів нараду щодо ситуації в Росії
Білий дім
фото з відкритих джерел

Команда з питань національної безпеки поінформувала сьогодні президента Байдена про останні події в Росії

В адміністрації президента США Джо Байдена відбулася нарада, на якій розглянули останні події в Росії. Про це повідомили у пресслужбі Білого дому, передає Укрінформ.

«Команда з питань національної безпеки поінформувала сьогодні президента Байдена і віцепрезидента Гарріс про останні події в Росії», - зазначили в адміністрації.

До наради долучилися радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Крім того, були присутні директор Національної розвідки Евріл Гейнс, директор ЦРУ Вільям Бернс, а також постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«Президента та віцепрезидента продовжуватимуть інформувати впродовж дня», - вказали в Білому домі.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США заявив, що Сполучені Штати підтримуватимуть тісну координацію з союзниками та партнерами та продовжуватимуть спостерігати за ситуацією в Росії. 

Офіційні представники США та Європи намагаються не впливати на збройний заколот у РФ, оскільки російський диктатор Володимир Путін може використати на свою користь будь-яку потенційну участь Заходу у нинішній ситуації. 

Президент Франції Еммануель Макрон  також «уважно стежить» за розвитком подій в Росії та ситуації навколо приватної військової компанії «Вагнер». 

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Як відомо, влада Росії стягувала до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Також Пригожин заявляв, що разом зі своїми військами ввечері 24 червня вже перебуває у Московській області.

Згодом ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вирішив зупинити просування своїх найманців у бік Москви і вжити заходів щодо деескалації напруги. 

Теги: США Міноборони РФ ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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