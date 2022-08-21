Росія отримає доступ до нафтових родовищ Судану

Необхідну для розробки нових нафтових родовищ інформацію Росії планують передати до жовтня цього року

Військовий уряд Судану розширив двосторонні відносини з Росією

Міністерська делегація Судану завершила триденний візит до Москви, де в п'ятницю, 19 серпня, відбулося спільне економічне засідання між Суданом і Росією, повідомляє Sudan Tribune.

«Ми обговорювали пропозицію «Зарубежнефти» щодо інвестицій у Судан. Раніше ми надавали кілька нафтових блоків для розробки, а тепер додали ще більше в регіонах з газовим і нафтовим потенціалом», – заявив генеральний директор управління розвідки та видобутку нафти Судану аль-Тахір Абуль-Хасан.

Зазначається, що необхідну для розробки нових нафтових родовищ інформацію планують передати до жовтня цього року.

Також відомо, що військовий уряд Судану розширив двосторонні відносини з Росією, яка прагне посилити свій політичний та економічний вплив в Африці через накладені на неї міжнародні санкції.

Нагадаємо, раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу назвав «дружні держави» Росії, серед яких Судан.