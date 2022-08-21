Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Росія отримає доступ до нафтових родовищ Судану

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія отримає доступ до нафтових родовищ Судану
Необхідну для розробки нових нафтових родовищ інформацію Росії планують передати до жовтня цього року
фото з відкритих джерел

Військовий уряд Судану розширив двосторонні відносини з Росією

 

Міністерська делегація Судану завершила триденний візит до Москви, де в п'ятницю, 19 серпня, відбулося спільне економічне засідання між Суданом і Росією, повідомляє Sudan Tribune.

«Ми обговорювали пропозицію «Зарубежнефти» щодо інвестицій у Судан. Раніше ми надавали кілька нафтових блоків для розробки, а тепер додали ще більше в регіонах з газовим і нафтовим потенціалом», – заявив генеральний директор управління розвідки та видобутку нафти Судану аль-Тахір Абуль-Хасан.

Зазначається, що необхідну для розробки нових нафтових родовищ інформацію планують передати до жовтня цього року.

Також відомо, що військовий уряд Судану розширив двосторонні відносини з Росією, яка прагне посилити свій політичний та економічний вплив в Африці через накладені на неї міжнародні санкції.

Нагадаємо, раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу назвав «дружні держави» Росії, серед яких Судан.

Читайте також: Росія таємно вивозить золото із Судану для фінансування війни проти України
Теги: Судан росія нафта родовище розробка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Пригожин заперечив свою причетність до гірничодобувної діяльності в Судані
«Вагнерівці» видобувають для Кремля золото у Судані – NYT
6 червня, 06:29
Ситуація у країні може погіршитися, якщо не досягти порозуміння між сторонами
ООН стане посередником в урегулюванні кризи в Судані
10 сiчня, 03:15
На даний момент фахівцям не вдалося встановити, від якої саме недуги помирають люди в одній з провінцій країни
У Південному Судані люди помирають через невідому хворобу. Лікарі б’ють на сполох
15 грудня, 2021, 12:09

Економіка

Росія отримає доступ до нафтових родовищ Судану
Росія отримає доступ до нафтових родовищ Судану
Черга з фур на два десятків кілометрів утворилася біля польського кордону
Черга з фур на два десятків кілометрів утворилася біля польського кордону
«Газпром» заявив про повну зупинку «Північного потоку» на деякий час
«Газпром» заявив про повну зупинку «Північного потоку» на деякий час
Нафта в обмін на траву. Афганістан має бізнес-пропозицію до Кремля 
Нафта в обмін на траву. Афганістан має бізнес-пропозицію до Кремля 
«Промислова мобілізація» в РФ: оборонний комплекс почав працювати цілодобово
«Промислова мобілізація» в РФ: оборонний комплекс почав працювати цілодобово
Компанія Henkel виставила на продаж активи в Росії та Білорусі
Компанія Henkel виставила на продаж активи в Росії та Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
62K
Скандал на Банковій: Подоляк розповів про посаду Арестовича в Офісі президента
62K
Гетманцев накинувся на жителів мирних міст, яких обурило падіння гривні
32K
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
31K
Український кулеметник здивував своєю кмітливістю окупантів (відео)
24K
«Ось кому треба вклонитися!» Філатов показав людей, які прикривають небо Дніпра

Новини

Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Сьогодні, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
19 серпня, 16:42

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту