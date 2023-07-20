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США та Швейцарія стали лідерами з виготовлення складових, знайдених у зброї Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США та Швейцарія стали лідерами з виготовлення складових, знайдених у зброї Росії
Західні компоненти все частіше знаходять в російських дронах
фото ілюстративне

Швейцарські банки допомагають Росії уникати санкцій та експортного контролю, що допомагає Москві поповненити воєнні запаси

Сполучені Штати Америки та Швейцарія посідають перші місця за масштабами виготовлення компонентів для російської зброї, яку країна-агресорка використовує у війні проти України. Про це заявила виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії Олена Трегуб під час засідання Гельсінської Комісії США у Конгресі, передає Голос Америки.

«У російській зброї ми знайшли близько 300 компонентів, виготовлених у США, 60-ма різними американськими компаніями. На жаль, це провідна країна західного світу, яка постачає росіянам важливі компоненти подвійного використання», – сказала Трегуб.

Також дослідники знайшли обладнання, виготовлене в Японії.

«Отже, справа не лише у швейцарцях… Але парадокс у тому, що саме Швейцарія займає категоричну позицію, щодо участі в будь-якому збройному конфлікті. Вони наголошують на своїй нейтральності. Тоді яким чином, вони стали першою країною в Європі із постачання критично важливих компонентів для російської зброї? Це головне питання», – заявила Трегуб.

Експерти під час засідання Гельсінської Комісії США у Конгресі повідомили, що Швейцарія, попри формальний «нейтралітет», зберігає російську готівку в розмірі щонайменше 200 млрд дол. у своїх банках, які не долучились до санкцій.

Результати розслідувань, проведених у США показали, що швейцарські банки допомагають Росії уникати санкцій та експортного контролю, що допомагає Москві поповненити воєнні запаси.

Проте Дрю Салліван, співзасновник антикорупційного проекту OCCRP, вважає, що швейцарські банки контролюють набагато більше російських коштів, ніж вказують офіційні дані, а згадувана цифра у 200 млрд російських коштів у швейцарських банках, є сильно заниженою.

За оцінками його проєкту, загальна сума російських грошей, яку контролюють швейцарські банки, «найімовірніше, вдвічі більша ніж усі вважають, і становить 400 млрд дол.».

Генеральний директор інвестиційного фонду Hermitage Capital та керівник глобальної кампанії Magnitsky Justice Білл Браудер, вважає, що Швейцарія ціленаправлено знаходить шляхи уникнути санкцій накладених на Росію.

«На мій погляд, те, що відбувається у Швейцарії, це лише верхівка набагато більшого айсберга… швейцарський уряд намагається створити видимість, що вони щось роблять, однак, на практиці, швейцарський уряд не хоче робити нічого, тому що від брудних російських коштів у Швейцарії можна отримати великий прибуток», – вважає Браудер. 

За словами Браудера, США мають відреагувати на нинішню позицію Швейцарії задіявши відповідні санкції.

Нагадаємо, нещодавно в російських «Шахедах» знайшли безліч детале йз Ірландії. Ірландія заявила, що вже розслідує, як деталі її виробництва опинилися у збитому в Україні дроні.

Читайте також: У якій російській зброї знайдено іноземні компоненти: звіт експертів
Теги: США Швеція росія війна безпілотник

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