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У списку Марченко та родичі російських олігархів: Британія запровадила нові санкції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У списку Марченко та родичі російських олігархів: Британія запровадила нові санкції
До санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів
фото з відкритих джерел

Майно і кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають замороженню

Велика Британія оголосила про нові санкції проти дружини зрадника Віктора Медведчука Оксани Марченко, а також проти родичів російських олігархів Сулеймана Керімова, Андрія Скоча та Володимира Євтушенкова. Про це йдеться у повідомленні офісу застосування фінансових санкцій Казначейства Великої Британії від 12 квітня.

До санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів. Зокрема, це Володимир Скоч, батько депутата Держдуми і олігарха Андрія Скоча, а також дочка мільярдера Варвара. Удвох вони володіють активами депутата (частка в USM 30%, в аеропорту Внуково 61,5%). Статки Андрія Скоча та його сім'ї російський Forbes 2022 року оцінював у $4,7 млрд.

Крім того, під санкціями опинилися дружина засновника АФК «Система» Володимира Євтушенкова ($1,7 млрд у 2022 році) Наталя і діти бізнесмена Тетяна і Фелікс Євтушенкови.

У списку також дочка члена Ради Федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова ($10,5 млрд у 2023 році) Гульнара Керімова і Наріман Гаджієв – тезка й однофамілець екс-міністра преси та інформації Дагестану, який проживає у Швейцарії. Джерела російського Forbes називали його родичем Керімова.

До санкційного списку також внесли Оксану Марченко – дружину кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також у списку два уродженці Кіпру, корпоративні юристи Христодулос Вассіліадес і Деметріс Іоаннідес.

Першого внесли до списку санкцій у зв'язку за співпрацю з олігархом Алішером Усмановим, другий - за надання послуг Абрамовичу, йдеться у повідомленні.

Під санкції також потрапив холдинг USM, заснований Усмановим. В обґрунтуванні санкцій зазначено, що USM належить або контролюється безпосередньо або побічно особою, яка «отримує вигоду від підтримки уряду Росії, а саме Алішером Усмановим», а також що USM «займається бізнесом у секторах стратегічної значущості для уряду Росії, а саме в російському видобувному секторі та секторі комунікаційних і цифрових технологій».

Крім того, під санкції потрапили ще дві компанії, які уряд Великої Британії вважає пов'язаними з Усмановим: Curzon Square Limited і Hanley Limited. Компанію Meritservus HC Limited уряд Великої Британії пов'язує з Романом Абрамовичем.

Загалом у санкційному списку Великої Британії тепер 1559 фізичних осіб і 184 юридичні особи. Майно і кошти тих, хто потрапив під санкції у Великій Британії, підлягають замороженню.

Нагадаємо, Канада ввела санкції проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, серед яких Національний банк країни.

Теги: Національний банк санкції Велика Британія дружина майно У Лей Forbes дочка батько

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