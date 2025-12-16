Головна Світ Політика
Білий дім заявив, що будівництво бальної зали є питанням національної безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На території Білого дому триває масштабне будівництво нової бальної зали
фото: AP

Представник Секретної служби США стверджує, що будівництво необхідне для виконання вимог безпеки

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що проєкт будівництва бального залу в Білому домі повинен бути продовжений із міркувань національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Зазначається, що Національний фонд історичної спадщини подав судовий позов з вимогою зупинити проєкт будівництва бальної зали в Білому домі поки він не пройде кілька незалежних перевірок та не отримає схвалення Конгресу.

У 36-сторінковому поданні адміністрації міститься заява заступника директора Секретної служби США, який наголошує, що додаткові роботи на місці колишнього Східного крила необхідні для виконання вимог безпеки. Адміністрація готова передати судді засекречену інформацію конфіденційно, без участі позивачів. Вона також зазначає, що навіть тимчасова зупинка будівництва зашкодить виконанню захисної місії Секретної служби.

За даними уряду, остаточні плани бального залу ще не завершені, хоча підготовчі та підземні роботи вже тривають. Надземне будівництво планується не раніше квітня 2026 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, схоже, планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь. Як повідомляє ABC News із посиланням на джерела в адміністрації, в офіційних документах уже використовується назва «The President Donald J. Trump Ballroom», і вона, найімовірніше, залишиться остаточною. 

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що вже зібрано близько $350 млн доларів на будівництво нового бального залу в Білому домі. За словами глави держави, цей проєкт стане «найкрасивішим бальним залом у світі».

Білий дім уже оприлюднив список компаній і меценатів, які долучилися до фінансування залу площею понад 8 тис. кв. м. Президент наголосив, що проєкт не коштуватиме американським платникам податків жодного долара, адже всі витрати покриваються приватними внесками.

