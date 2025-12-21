Головна Світ Політика
search button user button menu button

Умєров підсумував переговори у Маямі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Умєров підсумував переговори у Маямі
За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами
фото: Рустем Умєров/Facebook

Переговірники також зосередились на обговоренні часових рамок і послідовності подальших кроків

Цими вихідними у Флориді пройшли переговори між переговірниками з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин. Зустрічі з американцями та європейцями підсумував секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров, пише «Главком».

За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами

Спеціальний представник США Стів Віткофф, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер та співробітник Білого дому Джош Груенбаум представляли американську делегацію.

До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн для узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, Сполученими Штатами та Європою.

Україна та США провели окрему зустріч, як зазнає секретар РНБО, вона пройшла конструктивно. Під час цих переговорів основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану, узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США, а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).

«Окрему увагу було приділено обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків. Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет – зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи», – зазначив Умєров.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що очікує на доповідь українських представників на переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови.

Напередодні Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, прибув до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Згодом Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні, просувається добре. 

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбулася після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.

Читайте також:

Теги: Європа перемир'я США Джаред Кушнер Стів Віткофф Рустем Умєров переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з матеріалами справи, Міндіч вмовляв ексміністра оборони вплинути на підлеглих та закупити неякісні бронежилети для ЗСУ
Справа про закупівлю неякісних бронежилетів. НАБУ взяло в роботу заяву Громадської ради Міноборони
3 грудня, 13:09
Переговори Зеленського з посланцями Трампа, збільшення графіків відключень. Головне за 6 грудня
Переговори Зеленського з посланцями Трампа, збільшення графіків відключень. Головне за 6 грудня
6 грудня, 21:34
Наслідки обстрілу Охтирки
Росія атакувала Чернігів, Дніпро та Охтирку: головне за ніч
8 грудня, 05:48
Зеленський пояснив позицію України після слів Трампа про мирний план
«Немає єдиної думки щодо Донбасу». Зеленський зробив заяву про мирний план
8 грудня, 14:05
За словами президента, Київ неодноразово заявляв про готовність підтримати перемир’я у разі припинення обстрілів енергетики
Україна готова до енергетичного перемирʼя – Зеленський
9 грудня, 21:08
Міністр армії США був призначений спеціальним представником Сполучених Штатів для просування мирного плану
The Telegraph: Міністр війни США усунув ключового перемовника з питань України
12 грудня, 17:56
Стубб приєднається до мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні, які відбудуться в Берліні 15 грудня
Стубб скасував поїздку до США для участі у переговорах щодо України
14 грудня, 01:33
Трамп підкреслив, що США разом з Європою працюють над забезпеченням гарантій безпеки для України
Трамп зробив заяву про окуповані території України
16 грудня, 00:42
Найбагатша особа Австралії нарощує долю в єдиній активній копальні рідкісноземельних металів США
Магнатка з Австралії вклала величезні кошти у критичні мінерали у США
2 грудня, 03:00

Політика

Умєров підсумував переговори у Маямі
Умєров підсумував переговори у Маямі
Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди
Сенатор Грем назвав кроки США, якщо Росія відмовиться від мирної угоди
Макрон зрадив Мерца і він за це заплатить – Financial Times
Макрон зрадив Мерца і він за це заплатить – Financial Times
Росія розірвала військові угоди з 11 країнами Заходу, серед них – сусіди України
Росія розірвала військові угоди з 11 країнами Заходу, серед них – сусіди України
Розміщення військ Європи в Україні: генсек НАТО зробив заяву
Розміщення військ Європи в Україні: генсек НАТО зробив заяву
Орбан: Падіння України стане катастрофою для Угорщини
Орбан: Падіння України стане катастрофою для Угорщини

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua