Умєров підсумував переговори у Маямі

За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами

Переговірники також зосередились на обговоренні часових рамок і послідовності подальших кроків

Цими вихідними у Флориді пройшли переговори між переговірниками з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин. Зустрічі з американцями та європейцями підсумував секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров, пише «Главком».

За словами Умєрова, українська делегація «провела низку продуктивних і конструктивних зустрічей» з американськими та європейськими партнерами

Спеціальний представник США Стів Віткофф, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер та співробітник Білого дому Джош Груенбаум представляли американську делегацію.

До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн для узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, Сполученими Штатами та Європою.

Україна та США провели окрему зустріч, як зазнає секретар РНБО, вона пройшла конструктивно. Під час цих переговорів основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану, узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США, а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).

«Окрему увагу було приділено обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків. Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і стійкого миру. Наш спільний пріоритет – зупинити вбивства, досягти гарантованої безпеки та створити умови для відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України. Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи», – зазначив Умєров.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що очікує на доповідь українських представників на переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови.

Напередодні Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, прибув до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Згодом Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні, просувається добре.

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбулася після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.